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«تمريض شمال سيناء» تكرم طاقم «الشيخ زويد» لجهوده في مواجهة كورونا

مدير مستشفى المركزي: تعملت شخصيا من التمريض.. ونقدر تضحياته

كتب:

حسين أبراهيم
11:59 ص | الجمعة 18 مارس 2022
تكريم تمريض الشيخ زويد

تكريم تمريض الشيخ زويد

كرمت نقابة تمريض شمال سيناء جميع الممرضين والممرضات بمستشفى الشيخ زويد المركزي، لذلك لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا وأتباع التعليمات الوقائية والعلاجية للمرضى. 

قال حمدان الشلبى مدير عام نقابة تمريض شمال سيناء خلال كلمته التي ألقها أثناء التكريم، إن التكريم يأتي على مستوى العالم وليس على مستوى الجمهورية، لما قام به التمريض في خدمة المرضى والعمل على مواجهة كورونا كوفيد 19 الذي ضرب العالم، وكان يحتاج تكاتف العالم أجمع، فكان طاقم التمريض هو خط المواجهة الآول للمرض. 

التكريم لإظهار تضحيات أطقم التمريض

وأضاف أن التكريم معنوي من الدرجة الأولى وليس ماديا، كي نقول للجميع الممرضين والممرضات قادر على القيام بمهامه في أصعب الأوقات، مترحمًا على شهداء التمريض الذين قضوا خلال مواجهة الفيروس. 

بدوره قال الدكتور أحمد عبد الوهاب مدير مستشفى المركزي في كلمته أمام الحاضرين خلال مؤتمر التكريم، إن طاقم التمريض كان لهم مهمة صعبة، وأن الأطباء كانوا جميعا يد بيد بجانب الممرضين في مواجهة المرض، وأضاف أنه شخصيا تعلم منهم أشياء كثيرة، مثل عمليات التعقيم والإسعافات السريعة والمواجهة، وكيفية التعامل الفوري مع أزمات الجروح والتنفس التي كانت تحدث للمرضى. 

وأضاف عبد الوهاب أن التمريض جزء أساسي وعمود فقري في مواجهة الأزمات الطبية التي كانت تحدث على مستوى جميع المستشفيات.

حضر التكريم كلا من مدير النقابة الفرعية بشمال سيناء حمدان الشلبى، ومديرمستشفى الشيخ زويد الدكتور أحمد عبد الوهاب، والدكتور أحمد حسن مدير أدارة الشيخ زويد الصحية، وما يقرب من 200 ممرض وممرضة من مستشفى الشيخ زويد المركزي.

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