محافظ جنوب سيناء: سانت كاترين ستكون صديقة للبيئة وافتتاحها في سبتمبر

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الفترة المقبلة ستشهد عملا مكثفا، حيث يتم تطوير الطور وراس سدر، موضحًا: «لدينا مجموعات عمل في شرم الشيخ ونعمل في توسيع الشوارع وتدشين مناطق خضراء وتطوير محطات الطاقة الشمسية وغيرها».

وأضاف فودة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «كما نطور سانت كاترين حتى تكون مدينة صديقة للبيئة لجذب السياحة الدينية من كل دول العالم، وسيتم افتتاحها في شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل».

محدش من قيادات المحافظة مقصر

وتابع محافظ جنوب سيناء: «محدش من قيادات المحافظة مقصر، وشعارنا هو نحن نستطيع منذ عام 2015، وهو موجود في الديوان العام حتى الآن، كما نعمل بشعار العمل بروح الفريق، حتى يكون العمل تكامليا وندير الأزمات بطريقة علمية، ولدينا مركز إدارة أزمات رائع».

شبكتا طوارئ.. والبقية تأتي

وأوضح: «لدينا شبكتي طوارئ موحدتين في الطور وشرم الشيخ، وسيتم توصيلهما بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية»، إضافة إلى وجود أجهزة اتصالات وكاميرات بانورامية تغطي شرم الشيخ بالكامل وكاترين، وسنستكملها في باقي المدن، حتى يكون لدينا كاميرات وآليات وأدوات تجعلنا نسيطر على الأزمات.

قضينا على مشكلة السيول

وأردف: «كنا نعاني من مشكلة السيول، وقمنا بالقضاء عليها، وندير الأزمات باستباقية، إذ أننا نعمل على عدم تكرارها أو حدوثها، ولدينا كوادر تتلقى تدريبات في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، بواقع موظف في العام، كما أننا نشارك في الدورات التدريبية الرئاسية».