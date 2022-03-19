فرحة وسط الصوم الكبير.. كنائس الإسكندرية تحتفل بعيد الصليب المقدس

احتفلت نحو 100 كنيسة في الإسكندرية اليوم السبت، بعيد الصليب المقدس، في أجواء فرحة شهدت إقامة القداس الإلهي بالطقس الفريحي وسط أيام الصوم الكبير المقدس، إذ يكسر عيد الصليب في «10 برمهات» الصوم الانقطاعي، حيث تُقرأ فيه قراءات عيد الصليب سواء وقع جاء يوم أحد أو في وسط الأسبوع، ويحتفل به باللحن الشعانيني، مع إقامة زفة الصليب التي تجول كافة أنحاء الكنيسة وسط ألحان الفرح.

عيد الصليب من الأعياد السيدية الكبرى

ويقول كريم كمال الكاتب والباحث في الشأن السياسي والقبطي ورئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، إن عيد الصليب من الأعياد السيدية الكبرى التي لها أهمية كبيرة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وغيرها من الكنائس لأن الصليب هو رمز انتصار المسيح علي الموت بالصليب حيث تم فداء البشرية.

وأضاف «كمال» لـ«الوطن»، أن لعلامة الصليب أهمية خاصة في حياة كل مسيحي لأن الكتاب المقدس أيضا أكد ذلك في العديد من الآيات فبدون الصليب لا توجد مسيحية.

الكنيستان القبطية والأثيوبية تحتفلان بعيد الصليب

وأوضح أن الكنيستين القبطية والأثيوبية تحتفلان بعيد الصليب المجيد في السابع عشر من توت وفي العاشر من برمهات من كل عام، كما تحتفل به الكنيسة الغربية في الثالث من مايو.

وأشار إلى أن الصليب ظل مطمورًا بفعل اليهود تحت تل من القمامة إلا أن عثر عليه في عام 326 م أي عام 42 شهداء، وتم الكشف على الصليب المقدس بمعرفة الملكة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين الكبير، مؤكدًا أنه في عيد الصليب يتذكر المسيحيون آلام السيد المسيح وكيف قدم نفسة فداء للبشرية.