الهلال يعانق الصليب داخل كنيسة قصر الدوبارة في عيد الميلاد «صور»

احتفلت ليلة أمس الأربعاء 5 يناير 2022، الطائفة الإنجيلية في مصر بعيد الميلاد المجيد، الذي أقيم في كنيسة قصر الدوبارة بالتحرير، وترأسه الدكتور القس أندريه ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور أحمد الأنصاري، أمين رئاسة الجمهورية، ممثلا للرئاسة في الاحتفال.

حضور كبير لتهنئة الطائفة الإنجيلية

وحضر الاحتفال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، وعدد من النواب والوزراء والمحافظين والإعلاميين ووراد الفكر، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

الوحدة الوطنية حاضرة في عيد الميلاد

وظهرت الوحدة الوطنية في حضور الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، نائبا عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، كما حضر الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، نائبا عن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، والشيخ نور عبدالوارث، نائبا عن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

تكاتف وتكامل من أجل مصر

وأوضح الدكتور عمر الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشاركته في احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر، تأتي في إطار دعم وتأكيد الوحدة الوطنية المصرية بين المسلمين والأقباط، ولا بد أن نتكاتف ونتكامل دائما من أجل الدولة، موضحا: «شهد الاحتفال اليوم التنوع والترابط بين جموع المصرين، ونقول للأقباط كل عام وأنتم بخير».

من جانبه، أشار الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أنه جاء نائبا عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لتقديم التهنئة للطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن الجميع في مصر مسلمين وأقباط إخوة متحابين.

وأضاف ممثل شيخ الأزهر في احتفالات الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأزهر الشريف يقدر مكانة الكنيسة، والأخيرة تبدله الأمر ذاته، وتسيطر المحبة والاخوة على المصرين مسلمين وأقباط، والجميع يعيش على أرض مصر بالمواطنة والتعايش السلمي، متابعا: «نقول للإخوة الأقباط كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد».