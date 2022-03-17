الأنبا رافائيل يترأس «سهرة تسبحة الصوم الكبير» في الإسكندرية الجمعة

أعلنت لجنة الألحان واللغة القبطية بالإسكندرية، إطلاق سهرة تسبحة للصوم الكبير، مساء الجمعة 25 مارس، بالكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية، بحضور الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة.

موعد سهرة الأنبا رافائيل في الإسكندرية

وبحسب ما أعلنته لجنة الألحان واللغة القبطية في الإسكندرية، فإن التسبحة تبدأ في الساعة 11 مساء الجمعة، يعقبها القداس الإلهي الذي ينتهي 6 صباح يوم السبت، مشددين على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، بينما تمت إتاحة الحضور وفقاً لأسبقية الحضور وليس بالحجز المسبق كالمعتاد مؤخرًا.

تسبحة الصوم الكبير.. سهرة غير معتادة

وتعد تلك التسبحة غير المعتادة في الصوم الكبير، حيث تبرز السهرات في الصوم الصغير الخاص بعيد الميلاد المجيد لارتباطه بتسبحة كيهك، لعل أبرزها سهرة كيهك للشباب في الإسكندرية التي ترأسها الأنبا رافائيل يوم الخميس 16 ديسمبر بالكنيسة المرقسية بمحطة الرمل.

سهرة كيهك بعيدًا عن الصوم الكبير

تعد سهرات كيهك أحد أبرز الأحداث الدينية المسيحية خلال فترة صوم عيد الميلاد المجيد وليس الصوم الكبير، حيث خصصت الكنيسة القبطية شهر كيهك السابق لميلاد السيد المسيح، واعتبرته من أكثر الشهور روحانية، لأنه شهر التسابيح والصلوات، وهو الشهر الذي خصص له كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى «الإبصلمودية الكيهكية»، وهو ما يعني تسابيح شهر كيهك، كل هذا جعل هناك تسميات مختلفة لشهر كيهك حيث لقب بشهر التسبيح أو الشهر المريمي نسبة إلى العذراء مريم.