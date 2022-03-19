أسعار السمك في سوق العبور اليوم السبت.. أغلاها يصل إلى 460 جنيها

كشفت سوق العبور عن متوسط أسعار السمك، اليوم السبت الموافق 19 مارس، والتي تختلف حسب النوع، حيث يتراوح سعر البلطي بين 21 إلى 27 جنيهًا، كما سجل كيلو بلطي أسوانى من 18 إلى 40 جنيها.

سعر الفلية اليوم

ووصل سعر كيلو فلية بلطى من 30 إلى 130 جنيهًا، يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 33 و134 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو قشر بياض من 80 إلى 100 جنيه، كيلو بياض أملس (بلدي) من 80 إلى 100 جنيه، أما سعر كيلو بياض أملس 2 (خليجي ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) من 30 إلى 40 جنيهًا.

سعر مكرونة سويسي

وسجل سعر كيلو قراميط - شيلان من 10 إلى 20 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو ثعابين بين 50 و220 جنيهًا، كيلو مكرونة خليجى بين 30 و45 جنيهًا، كيلو مكرونة سويسي بين 30 و65 جنيهًا، كيلو برانيس إسكندراني بين 30 و55 جنيهًا، كيلو مكرونة مجمدة بين 20 و30 جنيهًا، كيلو موسى بين 90 و130 جنيهًا.

كما وصل سعر كيلو سبيط - كاليماري - سابيا من 110 إلى 170 جنيهًا، كيلو قرش من 30 إلى 40 جنيهًا، كيلو حدادي يبدأ من 10 جنيهات، كيلو كابوريا من 30 إلى 130 جنيهًا، كيلو مرجان من 22 إلى 45 جنيهًا، كيلو مرجان مجمد من 19 إلى 25 جنيهًا.

سعر البربون اليوم

أما عن سعر كيلو بربون فتراوح بين 34 و55 جنيهًا، كيلو بربون مجمد يصل سعره إلى 30 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو دنيس من 90 إلى 130 جنيهًا، كيلو جمبري جامبو من 200 ويصل إلى 460 جنيهًا، كيلو جمبري مجمد من 55 إلى 165 جنيهًا، كيلو بوري بين 34 و55 جنيهًا، كيلو شعور من 30 إلى 50 جنيهًا، كيلو وقارمن 80 إلى 100 جنيه.

سعر ماكريل مجمد

وأخيرا سجل كيلو قاروص - لوت من 80 إلى 100 جنيه، كيلو موزة من 20 إلى 50 جنيهًا، كيلو سردين من 20 إلى 40 جنيهًا، كيلو ماكريل مجمد من 25 إلى سعر 35 جنيها.