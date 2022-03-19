تحصين 90 ألف رأس ماشية ضد الجدري والجلد العقدي في أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنّ من الضروري الحفاظ على الثروة الحيوانية، بكل الطرق الممكنة من خلال عمليات التحصين ضد الأمراض المختلفة مع تنظيم ندوات إرشادية، وتوعوية بكل القرى والنجوع، تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة، وتحقيقًا لرؤية واستراتيجية مصر 2030.

وأضاف المحافظ، أن هناك فِرقا للرصد والمتابعة بجميع قرى ومراكز المحافظة، لمتابعة ظهور أية أمراض وبائية قد تمثل خطرا على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة، مع تكثيف حملات التوعية بالقرى والنجوع، واستمرار التحصين ضد الأمراض الوبائية والمعدية، حيث تم الإعداد للحملة القومية الأولى لعام 2022 ضد الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، والتي تم إطلاقها منذ أيام طبقًا للجداول الموضوعة والفترات الزمنية المقررة.

تحصين 90 ألفا و900 حيوان ضد الجدري

وأكد الدكتور ممدوح بداري، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، الانتهاء من الحملة القومية للتحصين ضد الجلدي العقدي الأبقار وجدري الأغنام، حيث نجحت الحملة في تحصين 90 ألفا و900 حيوان ضد الجدري، والجلد العقدي الوبائي، كما حُصّن 70400 بقرة، و20500 من الأغنام بنسبة تغطية 81%.

محافظ أسيوط الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية

ولفت إلى أن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بقطاع الثروة الحيوانية والطب البيطري، يعطي القطاع اهتمامًا بالغًا، وهو ما ظهر جليًا في الدعم والمتابعة المستمرة في الأنشطة والفاعليات التي تنظمها مديرية الطب البيطري، بمراكز وقرى ونجوع المحافظة، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار أية أمراض معدية.