5 توصيات لمؤتمر الترجمة عن اللغة العربية بمعرض الكتاب بينها عقده سنويا

انطلق مؤتمر «الترجمة عن اللغة العربية.. جسر الحضارة»، ضمن البرنامج المهني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، تحت إشراف الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وبمشاركة وزارتي الأوقاف، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومجمع اللغة العربية، زمركز أبو ظبي للغة العربية، ودولة اليونان، والاتحاد الدولي للناشرين، ومترجمين مصريين وعرب وأجانب معنيين بالترجمة عن اللغة العربية.

وجاء المؤتمر متوافقًا مع رؤية مصر 2030، التي تسعى لترسيخ جهود الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة، وخططها لتبني تبادل المعرفة الإنسانية بين مختلف دول العالم المختلفة.

تفاصيل مؤتمر الترجمة عن اللغة العربية

شمل المؤتمر 3 ورش، كانت الأولى في موضوع حضور الكتاب العربي في مكتبات العالم ما بين الواقع والطموح، وتناولت الثانية موضوع صعوبات الترجمة عن العربية وأفقها، واستعرضت الثالثة موضوع ماذا يريد الناشر الأجنبي؟ وماذا يرشح الناشر العربي؟

واجتمعت لجنة التوصيات عقب انتهاء الورشة الثالثة، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمنسق العام للبرنامج المهني وبعضوية الدكتور شوكت المصري المدير التنفيذي لفعاليات المعرض الدكتور أحمد السعيد، وشريف بكر، والمهندس علي عبدالمنعم أعضاء اللجنة الثقافية، وزين العابدين خيري، ورئيس تحرير مجلة، والموقع الإلكتروني للمعرض.

5 توصيات جاءت كالتالي:

1- عقد المؤتمر سنويا وتتبناه وزارة الثقافة المصرية.

2- تتبنى مصر مشروعا وطنيا للترجمة عن العربية، تقدم فيه الدعم للناشر والمترجم؛ ليكون جسرًا للثقافة والإبداع المصري إلى الخارج.

3- وضع سياسات واضحة ومحددة لخطة الترجمة عن العربية تتوافق وتتضافر فيها جهود كل الجهات المعنية بحركة الترجمة في مصر.

4- دعوة أقسام وكليات اللغة العربية في الجامعات الأجنبية، ودور النشر العالمية المهتمة بالترجمة عن اللغات الأخرى، والمترجمين الأجانب عن اللغة العربية، لحضور فعاليات المؤتمر القادم.

5- تتبنى وزارة الثقافة مشروعا وطنيا، لإعداد قائمة سنوية من الإصدارات المتنوعة من دور النشر الحكومية والخاصة، تعكس الواقع الحقيقي للثقافة والفكر في مصر.