هل إضافة جوزة الطيب للطعام حرام؟.. مبروك عطية يجيب (فيديو)

قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن هناك قاعدة بخصوص الطعام تتعلق بمدى تسببه في «إذهاب العقل»، انطلاقا من مبدأ كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وعلى الأساس يتحدد إذا كان الطعام حلالا أم حراما، ورد على سؤال يقول هل جوزة الطيب حرام في الأكل؟، موضحا أنه لا يعرف جوزة الطيب من الفلفل الأسود.

هل جوزة الطيب تذهب العقل؟

وأضاف الدكتور مبروك عطية في فيديو بثه على قناته بموقع يوتيوب، أن جوزة الطيب إذا وضعت في الطعام، وتسببت في أن يقول من أكلها «أنا جدع»، في إشارة إلى تسببها بالسكر كالخمر، فإنها في هذه الحالة تكون حراما.

كل مسكر خمر

وتابع الدكتور مبروك عطية: إذا كانت جوزة الطيب بتسكر فهي حرام، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، أجيبوني أنتم، من يضع جوزة الطيب في الأكل ويقدمه في الطعام، هل بعد تقديم الطعام للضيوف وجدتهم يتمايلون كالذين شربوا الخمر؟ فإذا حدث ذلك تكون حراما».

وواصل الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف: «أما إذا كانوا يأكلون ويستطعمون الأكل ولا يحدث لهم أي تصرف غريب، إذا من يقول عليها حرام فهو مجرم، كيف تحرم شيئا لم يحرمه الله»، مضيفًا: «ما الذي يحرمها؟ طالما تجعل طعم الأكل رائحته جيدة، ومن يأكلها لا تظهر عليه علامات السكر إذا لا شيئ فيها».