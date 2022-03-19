القبض على رجل أعمال هارب من «531 سنة سجن» بالتجمع الأول: «عليه 249 حكم»

تمكّنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب شركة لصناعة الورق، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، والمطلوب التنفيذ عليه في 249 حكم حبس جزئي ومستأنف «شيكات» بإجمالي عقوبات بالحبس تصل إلى 531 سنة.

المتهم يعترف بجرائمه وهروبه

وبمواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقرّ بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.