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القبض على رجل أعمال هارب من «531 سنة سجن» بالتجمع الأول: «عليه 249 حكم»

كتب:

محمد بركات
11:55 ص | السبت 19 مارس 2022
المتهم

المتهم

تمكّنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب شركة لصناعة الورق، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، والمطلوب التنفيذ عليه في 249 حكم حبس جزئي ومستأنف «شيكات» بإجمالي عقوبات بالحبس تصل إلى 531 سنة.

المتهم يعترف بجرائمه وهروبه

وبمواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقرّ بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

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