الكلية الحربية تشارك أطفال التوحد في تنظيم ماراثون رياضي

شاركت الكلية الحربية مؤسسة «ابني» للفئات الخاصة وأطفال التوحد فى تنظيم ماراثون رياضي تحت عنوان «اجري من أجل أطفال التوحد»، وذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة ودورها الوطني ومسؤوليتها الاجتماعية في دعم مؤسسات المجتمع المدني خاصة مؤسسات الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة.

شارك في الماراثون الرياضي مدير الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الحربية وعدد كبير من المواطنين وعدد من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي نهاية الماراثون، نقل اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمؤسسة «ابني» للفئات الخاصة لإتاحة الفرصة لزيارة المؤسسة للكلية الحربية مصنع الرجال وعرين الأبطال، مؤكداً أن تنفيذ ماراثون «اجري من أجل أطفال التوحد» يأتي في إطار الروابط القوية بين القوات المسلحة وكل فئات الشعب لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم إلى مستقبل مشرق لهم ولأسرهم.