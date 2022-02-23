السيسي من الكلية الحربية: بحب الصعايدة جدا.. كلهم رجولة وأصالة وجدعنة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة حب لأهل الصعيد، خلال تفقده الكلية الحربية صباح اليوم، إذ قال «بحب الصعايدة جدا، إحنا في الجيش شوفنا كل الناس في مصر، دايما النسبة الغالبة من الرجولة والأصالة والجدعنة وبرضوا العزة كانوا الصعايدة، والناس بتوع أسوان والأقصر ناس طيبين أوي».

انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» يونيو المقبل

وذكر الرئيس السيسي أنه سيجري الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري في شهر يونيو المقبل، والانتهاء من المرحلة الثانية في يونيو 2023، ومن الثالثة والأخيرة يونيو 2024، «بنعمل تبطين الترع والطرق والتليفونات والاتصالات، ومدارس ومستشفيات، إحنا عنينا على الناس».

الحفاظ على الأراضي الزراعية

وتابع رئيس الجمهورية: «لكن عندنا مشكلة، محتاجين نخلي بالنا من شوية الأرض اللي موجودين معانا، لسه بتكلم عن الأرض الزراعية وبقول احنا حريصين إننا فعلا خلال سنتين نعمل نقلة كبيرة في النقطة دي، عشان نقلل حجم الاستيراد».

وعن الحوكمة، ذكر الرئيس السيسي أن جزءا كبيرا من «الحوكمة» يعتمد في الأساس على قواعد البيانات، «الذكاء الاصطناعي يحارب الفساد، وتحييد العنصر البشري مناسب ويحارب الفساد، هنقلل كتير من الاحتكاك المباشر، ونتعامل مع ماكينة، عشان نقلل العنصر البشري ونقلل الفساد واختراق الآلات».