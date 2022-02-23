السيسي لطلاب الكلية الحربية: أنتم الأمل والمستقبل.. وحماية مصر مسؤوليتكم

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، جولة تفقدية لمقر الكلية الحربية، ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، كواليس الزيارة، إذ وجه الرئيس السيسي، حديثه للطلاب، قائلًا: «خليني أقول لكل الطلاب أو لكل الشباب اللي قدامي، أنتم الأمل وأنتم المستقبل وأنتم اللي هتتحملوا مسؤولية الحفاظ على الدولة المصرية».

السيسي: كل فرد بالقوات المسلحة مستعد يقدم حياته للدفاع عن مصر

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته للطلاب: «الحقيقة كل شاب بقى موجود هنا دلوقتي في القوات المسلحة بقى في رقبته مصلحة مصر ومستعد يقدم لغاية حياته عشان يحافظ عليها، دي حاجة عظيمة جدا ونبيلة جدا، بس اسمحوا لي أقول إن ده يتطلب مننا عمل دؤوب جدا وجهد كبير مبينتهيش».

إعداد رجال حقيقيين للحفاظ على أمن مصر واستقرارها

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي: «جهد من 5 الصبح لحد 9 أو 10 بالليل، دي حياة مختلفة يمكن عن اللي انتم عشتوها قبل كده، بس ده لإعداد رجال حقيقيين يتحملون مسؤولية الحفاظ على أمن مصر والاستقرار، وده بالمناسبة أمر عظيم جدا».