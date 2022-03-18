التضامن: بدء فحص بيانات خريجي الرعاية اللاحقة لتسليمهم الوحدات السكنية
كتب:
أسماء زايد
07:53 م | الجمعة 18 مارس 2022
وزيرة التضامن الاجتماعي
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بدء فحص بيانات خريجي الرعاية اللاحقة، لبدء تسليمهم الوحدات السكنية أول إبريل، مؤكدة تسهيلها كفالة الأطفال في الإتجاه إلى اللامأسسة، وتسهيل الإجراءات، لافتة إلى أنه جرى استقبال 2700 طلب لكفالة الأطفال، حتى وصل الطلب أكثر من عرض الأطفال تحت سن العامين، فضلا عن إنشاء خط ساخن يعمل عليه خريجي دور الرعاية لاستقبال الشكاوى من الأطفال بدور الرعاية يكون «من أبناء دور الرعاية لأبناء دور الرعاية»، وعلى تواصل مباشرة لمكتب الوزير، لرصد المشكلات على الفور وحلها.
تخصيص 600 شقة لأبناء دور الرعاية
وقالت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، إنه جرى تخصيص 600 شقة لابناء دور الرعاية، وسيتم توفير 600 شقة آخرى لهم، وذلك لمن تجاوز 21 عاما، ويتم تقسيم الأبناء بدور الرعاية من 0 إلى 3 سنوات، ثم إلى 6 سنوات، ومن 6 إلى 12 سنة، كما يتم إعطاء الأطفال دروس حول الأخلاق والدين، إلى جانب تدريبهم رياضيا.
قاعدة بيانات لأطفال دور الرعاية
لفتت القباج، إلى إنشاء قاعدة بيانات لأطفال دور الرعاية، كما تم جمع الأعداد وعمل قاعدة بيانات لرصد حالة الجمعيات والأطفال الموجودين بها، وكذلك المسنون حتى يتم معرفة تفاصيل حياتهم، كما تم ميكنة الجمعيات، لافتة إلى أن هناك 520 دار مؤسسة أيتام، و40 داراً لأطفال بلا مأوى، و168 داراً للمسنين، ودور لذوى الإعاقة، وهناك دور للمغتربين، والإجمالى يقرب من 1000 دار، لذلك كان لا بد من ميكنة المؤسسات.