التضامن: بدء فحص بيانات خريجي الرعاية اللاحقة لتسليمهم الوحدات السكنية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بدء فحص بيانات خريجي الرعاية اللاحقة، لبدء تسليمهم الوحدات السكنية أول إبريل، مؤكدة تسهيلها كفالة الأطفال في الإتجاه إلى اللامأسسة، وتسهيل الإجراءات، لافتة إلى أنه جرى استقبال 2700 طلب لكفالة الأطفال، حتى وصل الطلب أكثر من عرض الأطفال تحت سن العامين، فضلا عن إنشاء خط ساخن يعمل عليه خريجي دور الرعاية لاستقبال الشكاوى من الأطفال بدور الرعاية يكون «من أبناء دور الرعاية لأبناء دور الرعاية»، وعلى تواصل مباشرة لمكتب الوزير، لرصد المشكلات على الفور وحلها.

تخصيص 600 شقة لأبناء دور الرعاية

وقالت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، إنه جرى تخصيص 600 شقة لابناء دور الرعاية، وسيتم توفير 600 شقة آخرى لهم، وذلك لمن تجاوز 21 عاما، ويتم تقسيم الأبناء بدور الرعاية من 0 إلى 3 سنوات، ثم إلى 6 سنوات، ومن 6 إلى 12 سنة، كما يتم إعطاء الأطفال دروس حول الأخلاق والدين، إلى جانب تدريبهم رياضيا.

قاعدة بيانات لأطفال دور الرعاية

لفتت القباج، إلى إنشاء قاعدة بيانات لأطفال دور الرعاية، كما تم جمع الأعداد وعمل قاعدة بيانات لرصد حالة الجمعيات والأطفال الموجودين بها، وكذلك المسنون حتى يتم معرفة تفاصيل حياتهم، كما تم ميكنة الجمعيات، لافتة إلى أن هناك 520 دار مؤسسة أيتام، و40 داراً لأطفال بلا مأوى، و168 داراً للمسنين، ودور لذوى الإعاقة، وهناك دور للمغتربين، والإجمالى يقرب من 1000 دار، لذلك كان لا بد من ميكنة المؤسسات.