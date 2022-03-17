وزيرة التجارة: الصادرات المصرية للسعودية 1.9 مليار دولار العام الماضي

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الدكتور ماجد القصبى وزيرالتجارة السعودى حيث استعرض الجانبان سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين الشقيقين وامكانيات تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية الحالية على الساحتين الإقليمية والعالمية .

حضر اللقاء أسامه ابن أحمد نقلى سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية حاتم العشرى مستشار الوزيرة للأتصال المؤسسى .

نيفين جامع: اللقاء تناول ترتيبات استضافة المملكة لاجتماع اللجنة التجارية المصرية السعودية

وقالت الوزيرة أن اللقاء تناول متابعة الترتيبات الخاصة بعقد اللجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة والتي ستستضيفها المملكة الأسبوع المقبل برئاسة وزيرى التجارة في البلدين ، مشيرةً إلى أن اللجنة تمثل ركيزة أساسية لدعم العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة .

وأشارت الوزيرة إلى تزايد معدلات التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على مختلف الاقتصاديات العالمية وهو ما يعكس خصوصية العلاقات المصرية السعودية على المستويين الرسمي والشعبى، مشيرةً إلى أن الصادرات المصرية للسعودية العام الماضى بلغت مليار و995 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و 699 مليون دولار عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 17.4% .

ماجد القصبى: علاقات ثنائية استراتيجية تربط البلدين.. ومصر تمثل قلب العالم العربى

ومن جانبه اكد الدكتور / ماجد القصبى وزير التجارة السعودى حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين لمستويات متميزة تعكس العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تربط القاهرة والرياض ، مشيراً إلى أن مصر تمثل قلب العالم العربى وتحظى بمكانة خاصة لدى كافة شعوب الدول العربية .

واشاد القصبي بالتطورات الكبيرة التي تشهدها مصر خلال المرحلة الحالية خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات، مشيراً الى أن المملكة تعد أحدى أهم الدول المستثمرة في السوق المصرى في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والتي تساهم في توفير الاف من فرص العمل .