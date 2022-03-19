عفروتو يحذف منشور رأي البخاري في أداء مناسك العمرة مع صديقته

تعرض مطرب الراب الشهير «عفروتو» لهجوم كبير بسبب نشره صورة مع صديقته من أمام الكعبة، وهو يؤدي العمرة، ما دفعه للرد على كل رواد السوشيال ميديا بعد هذا الهجوم.

ونشر عفروتو رأي الإمام أبوالحسن بن بطال في شرح البخاري في إمكانية أداء العمرة مع صديقته عبر خاصية ستوري على صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» وعلق عليها: «نفس الناس إللي بتتنمر هما هما إللي عاملين شيوخ وبيجيبوا قبول أو رفض العمرة من عندهم في الكنترول».

عفروتو يستعين برأي البخاري في أداء العمرة مع صديقته

وتابع عفروتو: «أتمني تسيبو الثواب والعقاب والجنة والنار لربنا عز وجل وخليكم في حالكم وأخطائكم الشخصية»، ثم حذف عفروتو المنشور الذي شاركه مع الجمهور بعد نشره بوقت قليل وذلك بسبب تعرضه للهجوم.

يذكر أن عفروتو كان قد نشر منذ عدة أيام مجموعة من الصور خلال أداء العمرة من أمام الكعبة في المملكة العربية السعودية وكان من بين هذه الصور صورة مع صديقة له.

وبمجرد نشر عفروتو لهذه الصورة وتعرض لهجوم كبير علي مواقع التواصل الاجتماعي فقالت أحدهم «أنت بتتصور إزاي يخربيتك».

هجوم على عفروتو بسبب أداء العمرة مع صديقته

وقال آخر: «ربنا يتقبل يا برو وكل حاجة بس مينفعش تروح تعمل عمرة وتقف تتصور أنت وصاحبتك كدا يا برو أنتم مش في السخنة كدا حرام يا برو خالص وربنا يتقبل منك ومن الجميع دي نصيحة مش كومنت حقودي».

وأضاف آخر: «هي مين دي وإزاي تتصور معاك وأنت مش محرم ليها في مكان زي ده».

يذكر أن عفروتو كان قد تعرض مؤخرا لحادث سير أدى إلى تهشم سيارته.