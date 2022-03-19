تجديد حبس رئيس حي الموسكي بتهمة الاعتداء على ضابط 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، اليوم السبت، تجديد حبس رئيس حى الموسكي 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بسبب خلافات الجيران بينه وبين ضابط تعدي عليه بالضرب.

واقعة تجديد حبس رئيس حى الموسكي 15 يومًا

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما تلقت شرطة النجدة بلاغًا من ضابط أفاد بتعرضه للاعتداء بالضرب من مجموعة من الأشخاص استقطبهم رئيس حي الموسكي بسبب خلافات الجيرة بينه وبين الضابط، وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم

واستمعت النيابة إلى الظابط وأكد اعتداء رئيس الحي عليه بالضرب أمام الجيران واستشهد بأحد الجيران أثناء الواقعة.