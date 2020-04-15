رئيس حي الموسكي:العتبة خالية من الباعة الجائلين والزحام سببه المواطنون

قال العميد ماجد أحمد رئيس حي الموسكي، إن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة من قبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والقيادات الأمنية بمديرية أمن العاصمة، لمنع أي تجمعات في العتبة والموسكي.

وأضاف أحمد، لـ" الوطن"، أنه ممنوع وجود باعة جائلين بالشوارع، علاوة على التزام المحلات بأوقات الغلق، وأشار إلى أن إقبال المواطنين على محلات العتبة والموسكى سبب الزحام الموجود يوميا وجار التعامل مع تلك الظواهر.

ودعا المواطنين إلى اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وعدم الزحام أو التجمع للحفاظ على سلامتهم، وأشار إلى أنه حال وجود أي بائع جائل يتم التعامل معه على الفور من قبل رجال الشرطة وغير مسموح بوجود باعة بالشوارع.

ودعا رئيس حى الموسكى المواطنين إلى الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لافتا إلى أن العتبة أكبر سوق تجارية في مصر، ويدخلها يوميا نحو 2 مليون مواطن من مختلف الأقاليم للتسوق والشراء من المحلات.

ولفت إلى أن العتبة خالية حاليا من الباعة الجائلين، ولكن الإقبال على المحلات الكبرى وفروع الشركات لشراء مستلزمات المناسبات يؤدى إلى حدوث زحام، علاوة على ثقافة المواطنين وعاداتهم في التردد على العتبة لشراء احتياجاتهم ولوازم المنزل.