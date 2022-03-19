تبادل الدروع بين وزير القوى العاملة ومحافظ البحيرة خلال تسليم عقود «ذوي الههم»

تبادل محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الدروع، حيث أهدى الوزير درع الوزارة للمحافظ تقديرًا له على جهوده الحثيثة المبذولة في خدمة أبناء المحافظة، كما أهدى المحافظ درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديرًا له على جهده في الارتقاء بالعملية الإنتاجية من خلال توفير عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة لتوفير حياة كريمة لائقة لهم، وإقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة.

إهداء درع القوى العاملة للوزير والمحافظ

كما أهدى عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة، درع المديرية لكل من الوزير، والمحافظ تقديرًا لهما على رعايتهما الاحتفالية ، وعلي جهودهم المبذولة في رعايه شباب وعمال محافظه البحيره وحرصهما علي التواجد وسط أبنائهما من ذوي الهمم والعمالة غير المنتظمة.

وأهدى رئيس مدينة بدر المصحف الشريف للوزير والمحافظ تعبيرا عن تقديره للجهود المبذولة داخل المدينة.