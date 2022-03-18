«القوى العاملة»: قبول طلبات العمل لمهنة التمريض بالكويت الأحد

قرر محمد سعفان وزير القوى العاملة، مد فترة قبول طلبات الممرضات للعمل بإحدى المؤسسات الطبية في دولة الكويت، من بعد غد الأحد وحتى الخميس الموافق 24 مارس الجاري، براتب شهري يوازي 22 ألف جنيه مصري تقريبا، فضلا عن توفير بدل السكن وتذكرة السفر، مؤكداً أنه لن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة.

مد فترة قبول طلبات الممرضات حتى الخميس المقبل

وأوضح «سعفان» أنه يشترط في المتقدمات من الممرضات «أناث فقط»، أن يكن من الحاصلات على بكالوريوس التمريض من جامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية، فضلا خبرة لا تقل عن 4 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية، والتأكيد بالحصول على جرعتين من إحدى اللقاحات المعترف بها للسفر للخارج.

كما أشار إلي أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، من بعد غد الأحد وحتى الخميس الموافق 24 مارس الجاري، من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة، علي أن ترفق بالطلبات نماذج من السيرة الذاتية، وشهادة المؤهل، وشهادة الخبرة، وصور جواز السفر ساري.

وشدد الوزير على أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.