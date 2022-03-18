«القوى العاملة»: تعيين 567 شابا منهم 13 «قادرون باختلاف» بسوهاج

عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، 567 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 13 «قادرون باختلاف»، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 59 فرصة عمل منهم 11 لذوي القدرات.

وأعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، وقال إن المديرية نفذت 9 دورات على مهن التفصيل والحياكة، وصيانة المحمول، والتبريد والتكييف، والمساحة، والمشغولات اليدوية، والفندقة الشاملة بمراكز تدريب سوهاج وطهطا والكوثر لـ141 متدربا ومتدربة.

المديرية فتشت على 631 منشأة

وأشار إلى أن المديرية فتشت على 631 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية يعمل بها 1893 عاملا، وأسفر عن تحرير 32 محضرا، وإعادة التفتيش على 52 منشأة، وعمل 6 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وبحث 4 شكاوى، وندوتين سموم بيضاء، و3 ندوات للمفاوضة الجماعية، و3 ندوات زيادة الإنتاج، و5 ندوات خاصة بالطفل، و10 خاصة بالمرأة والسكان حضرها 225 عاملا وعاملة.

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد، مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال شهر فبراير الماضي، أنه تم صرف 295 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية والصحية لـ725 عاملا منهم، 89 منحة مولود، و12 منحة زواج، و2 منحة وفاة 2 عمال، و15 منحة وفاة أحد الأقارب، وعمل 2 عملية جراحية صغرى لـ 2 عمال بمبلغ 9000 جنيه، و2 عملية جراحية كبرى بمبلغ 10 آلاف جنيه لعاملين آخرين، وصرف منح علاج بإجمالي 9 آلاف جنيه لـ600 عامل من المسجلين، فضلا عن تسجيل 329 عاملا جديدا يعملون في 54 مشروعا بمراكز المحافظة.

استخراج 1398 شهادة قياس مستوى مهارة

وأضاف أن المديرية استخرجت 1398 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة، وتلقى 12 شكوى، تم تسوية 6 منها وديا، وإحالة 4 منها للقضاء، واثنين لجهات أخرى.

في مجال السلامة المهنية

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، فقد فتشت المديرية على 150 منشأة، وإعادة التفتيش على 225 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 74 محضرا، وإعطاء مهلة قانونية لـ 211 منشأة أخرى، فضلاً عن بحث 10 شكاوى ومنح 8 تراخيص وعمل 15 حملات عادية ونوعية، وعقد 3 ندوات توعية.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، تابعت المديرية التفتيش على 591 منشأة يعمل بها 23 ألفا و175 عاملا من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.