القوى العاملة في أسبوع.. سداد 1.7 مليون جنيه ديون غارمات وتوزيع 400 كرتونة غذائية

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 11 إلى 17 مارس الجاري- حيث واصل وزير القوي العاملة جولاته الميدانية في أسوان وافتتاح معرضاً لمنتجات "الصم والبكم" ، وسلم 20 عقد عمل و22 كرسي متحرك لـ"قادرون باختلاف" و400 كرتونة مواد غذائية و50 بطانية للأرامل والمطلقات .

كما افتتح معرضاً لمنتجات خريجات التدريب ،وسلم ماكينات أوفر وشنط عدد ومنتجات من مخرجات مركز التدريب المهني والوحدة المتنقلة ، وأعلن سداد 1.7 مليون جنيه ديون 40 غارمة ، وشهد حفل زفاف جماعى لـ 4 عريسا وعروسة ، وسلم 4677 وثائق تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

كما شهد حصار الأسبوع الحالي صرف 3.9 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 2807 عاملا ، وتعيين 4305 شاباً منهم 59 "قادرون باختلاف" في 7 محافظات، وتحصيل 8.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية بالأردن والسعودية .

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث واصل محمد سعفان وزير القوى العاملة ، جولاته الميدانية لمحافظات الصعيد، حيث زار محافظة أسوان في إطار مبادرة "حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فضلاً عن رعاية العمالة غير المنتظمة لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم، بالإضافة إلي سداد 1.7 مليون جنيه أموال الغارمات بالمحافظة ، وحضور عقد قران 4 عروس من أيتام الأب من ذوي الهمم والعزيمة .

واطمئن الوزير خلال جولته للمحافظة على العاملين بمواقع العمل والإنتاج، ليؤكد ما وعدت به الدولة المصرية بالتواجد وسط العمال بكافة القطاعات للتعرف عن قرب على كافة المشاكل والإسراع في تذليلها والمساعدة في حلها مع الجهات المعنية المختلفة، ودراسة العديد من مقترحاتهم التي من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال، فضلا عن حضور ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بمشروع الطاقة الشمسية ببنبان "معا من أجل بيئة عمل آمنة ونظيفة ورؤية جديدة للسلامة المهنية 2030" ، وذلك من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامة الأفراد، والعمل على توفير مناخ حياة آمنة .

وافتتح الوزير ،خلال جولته ، معرض منتجات "قادرين نعملها" بقاعة القوات المسلحة، والذي تنظمه مديرية القوي العاملة بأسوان، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، ويضم 10 عارضين من أصحاب الهمم والعزيمة، من مدرسة الأمل لـ "الصم والبكم" من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية من الجنسين، وتفقد أقسام المعرض الخمس والتي شملت السمكرة والأعمال الصحية، والتريكو الآلي، والزخرفة والتنسيق، والملابس الجاهزة، ونجارة الأثاث .

وأبدى الوزير إعجابه بالمعروضات التي تساهم في توفير عدد من فرص العمل لأصحاب الهمم، مشيدا بجودتها ودقة تصنيعها ، مؤكدا أهمية تشجيع ذوي الهمم على الإنتاج لما لهم من قدرة بالغة على العطاء ولديهم من الإرادة ما يدفعهم لتحدي كافة الصعاب والتغلب عليها.

وقال الوزير : إن الوزارة تقدم كامل الدعم لأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة ، موجها الشباب الذين لديهم الحرفة ولن يلتحقوا بالكليات أن يقيموا مشروعات صغيرة وعرض منتجاتهم داخل المعارض الدائمة، مكلفا مديرية القوى العاملة بأسوان بمتابعتهم ومساندتهم بصورة دائمة .واستمع الوزير لشرح من أماني معاوية مديرة المدرسة عن المنتجات المصنوعة من الطلاب، مؤكدا أن الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة لها أهمية اقتصادية كبرى ومن الضروري تشجيعها وتطويرها .

وقدم الوزير للعارضين 10 آلاف جنيه دعم لهم بواقع 1000 جنيه لكل عارض تشجيعا لهم على إنتاج مزيد من الأعمال اليدوية ، مؤكدا أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولى اهتماما خاصا لـ"قادرون بإختلاف " ، وتسعى لتقديم كامل الرعاية والحماية لهم ، باعتبارهم شركاء المجتمع ، مشيرا الى أن رؤية مصر 2030 تتضمن في أهدافها تحقيق العدالة من خلال تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ومحمد عبد الوهاب مدير مديرية القوي العاملة بأسوان.

وواصل سعفان ، جولته بالمحافظة حيث افتتح مبادرة "مهني ابتكر" أسوان الجميلة بلدي وافتخر، وذلك بقاعة المؤتمرات بشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، ومحمد حسنين رضوان العضو المنتدب للشركة، ومدير مديرية القوي العاملة بأسوان.

وتفقد الوزير معرض منتجات خريجي مركز التدريب الثابت بالمحمودية والوحدة المتنقلة التابعة للمديرية، شمل ملابس جاهزة، ومنتجات، وحرف يدوية ،مشيدا بجودة المنتجات ودقة صناعتها ، واستمع لشرح من مسئولة التدريب بالمركز عن طبيعة المنتجات ، ووجه بأهمية الاهتمام بمرحلة ما بعد الإنتاج وكيفية تسويق المنتجات بالمعارض، وطلبت إحدى المتدربات أن تقوم المحافظة بتوفير معرض دائم لهم، واستجاب على الفور العضو المنتدب لشركة "كيما"، وأعلن أنه سيقيم معرضاً دائماً لخريجي مركز التدريب والوحدة المتنقلة داخل الشركة.

وقدم سعفان الشكر لشركة كيما على هذه الاستضافة ، ولجميع العاملين بها على ما يقدمونه من جهد وعطاء لمصر في هذه المرحلة .

وقام الوزير بتسليم 7 شنط عدد ، و12 ماكينة أوفر وتوب قماش لكل مستلم للماكينات، فضلا عن تسليم 120 منتج من مخرجات مركز التدريب المهني والوحدة المتنقلة لمتضرري السيول من أهالي الشلال ، وذلك استكمالا لمبادرة دعم متضرري السيول.

وقال وزير القوى العاملة: إن سياسية الوزارة حاليا تسعى للاهتمام بمنظومة الإنتاج بشكل كامل سواء على مستوى العامل وصاحب العمل وبيئة العمل والمنشآت الاقتصادية، فى إطار الاهتمام بالإنتاج والاقتصاد المصرى، مشيراً إلي أن الوزارة تعكف حاليا علي تجهيز خمس وحدات تدريب متنقلة تمهيدا لإطلاقها بالقري والنجوع بالمحافظات وذلك علي مهن جديدة لصيانة الحاسب الآلي المحمول والدش.

وأكد الوزير أنه بذلك يصبح عدد وحدات التدريب المتنقلة 32 وحدة تغطي جميع محافظات الجمهورية لتنفيذ دورات تدريبية مجانية بدون أى مقابل فى القرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي.

وأشار الوزير إلي أن إنشاء هذه الوحدات وتطويرها جاء بعد أن وجدنا أن هناك اقبال بسيط على المراكز الثابتة ، فقمنا بعمل فكرة مختلفة وهى خلق وحدات تدريب متنقلة تدخل القرى والنجوع وتوفر مشقة الانتقال على العمال خاصة للمتدربات، مقدما الشكر للمرأة المصرية بشكل عام والأسوانية بشكل خاص ، على اقبالهن الشديد على تعلم الحرف خاصة التفصيل والخياطة لافتا الى أن نسبة المتدربات من هذه الوحدات تصل إلى 80 % .

وقال وزير القوي العاملة : إن نشر وحدات التدريب المتنقلة يأتي في إطار حرص الوزارة التام على تطوير وتحديث منظومة التدريب المهني في إطار مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع مصر، والتي تهدف إلي الوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتقديم فرص تدريبية للشباب والسيدات على المهن التي يحتاجونها بالشكل الذي يضيف إضافة لائقة إلى منظومة التدريب في مصر لتأهيل الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل.

وتبادل وزير القوى العاملة، ومحمد حسنين رضوان العضو المنتدب لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما، الدروع، حيث أهدى العضو المنتدب الوزير درع الشركة تقديرًا له على جهده في الارتقاء بالعملية الإنتاجية من خلال توفير فرص عمل لـ "قادرون باختلاف" في إطار "حياة كريمة"، فضلا عن رعاية وحماية ومساعدة العمالة غير المنتظمة ، وأهدي الوزير درع لـ "رضوان" تقديرًا له على جهوده الحثيثة المبذولة في خدمة العاملين بالشركة.

كما شهد وزير القوي العاملة ، في إطار جولته الميدانية ، والمحافظ اللواء أشرف عطية فعاليات مبادرة "فرحة عمرى" التي تنظمها مديرية القوي العاملة بالمحافظة، لتتواكب مع الاهتمام الخاص للرئيس عبدالفتاح السيسى برعاية الشباب وتمكينهم بإطلاق العديد من الإجراءات والبرامج الاجتماعية وغيرها التي تسهم في إحداث التنمية البشرية المطلوبة، فضلا عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وذوي القدرات الخاصة والأرامل والمطلقات ودمجهم في المجتمع.

وأعلن وزير القوى العاملة عن سداد مليون و700 ألف جنيه ديون 40 غارمة من أبناء أسوان كمرحلة أولي جاري اتخاذ إجراءات إسقاط الأحكام عنهم ، وقد أسهم في سداد هذه الديون بنك الزكاة والصدقات المصري ، مقدما الشكر في هذا الصدد للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، فضلا عن فاعلين خير.

وشارك الوزير والمحافظ في مشهد إنساني رفيع في مراسم عقد قران 4 عروسات من الفتيات أيتام الأب منهم أثنين من ذوي الهمم والعزيمة، وكان الوزير والمحافظ وكيلان لعروسين منهما ، والخامسة نصف أكيل من الديانة المسيحية من إجمالي 11 عروس.

وسلم الوزير دعم مالي لـ 11 عروسا بـ 140 ألف جنيه مساهمة من بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسات المجتمع المدني تعينهم علي تكوين أسرة وتخفف عن كاهلهم أعباء الزواج في ظل غلاء المهور ومستلزمات تكون عش الزوجية ، وذلك بحضور المستشار إيهاب عبدالفتاح خلف الله رئيس الاستئناف ورئيس محكمة أسوان الابتدائية، واللواء محمد عمرو لطفي أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصرية اللذين كانا شاهدين علي العقدين ، ومحمد عبد الوهاب مدير مديرية القوي العاملة بأسوان.

وأعلنت الكنيسة بأسوان تقدم دعم مالي 3000 جنيه لكل عروس شارك في مبادرة " فرحة عمري" ، وسيتم التنسيق لتقديمها خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما سلم الوزير 14 ماكينة خياطة هوفر، و12 فرن بالأنبوبة ، تم توزيعهم بالتساوي علي عدد من الغارمات كمشاريع تنموية لكي يحيوا حياة كريمة بعد سداد مديونياتهم ، والباقي للأرامل والمطلقات من أبناء المحافظة.

واستأنف وزير القوى العاملة جولته ، حيث سلم هو والمحافظ 4677 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، بحضور محمد عبد الوهاب مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

وسلم الوزير والمحافظ 13 شنطة عدة لدعم نماذج مشرفة من العمالة غير المنتظمة وتحويلهم من عامل عادي إلي عامل مهنة ذات مهارة، فضلا عن 10 شنط لدعم نماذج مشرفة من العمالة المدربة .

وامتد التسليم ليشمل 4 ماكينات هوفر وخياطة عادية وعجان لـ 5 عاملات لمساعدتهم لعمل مشروع صغير، فضلا عن 100 كرتونة مواد غذائية وبطانية لدعم الفئات الأكثر احتياجا من العمالة غير المنتظمة .

كما سلم الوزير والمحافظ دعم مالي 50 ألف جنيه لـ 10 أسر من أيتام العمالة ، فضلا عن 50 كارنيه لأبناء العمال المتوفاة "الأيتام"والملحقين بمراحل تعليمية مختلفة ، بالإضافة إلي شيكات بمبلغ 12 ألفاً و455 جنيه لأسر عمال متوفين ومصابين.

وسلم سعفان وعطية شهادات حضور لخريجي الدورة التدريبية تمهيدا لانتقالهم لسوق العمل بالسياحة والفنادق، وكرم شركات المقاولات مقاول المحاجر المساهمين في دعم العمالة غير المنتظمة بمنحهم دروع وشهادات تقدير .

وأكد وزير القوي العاملة ، أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المجتمع، بالتعاون مع الجامعات المصرية، لافتًا إلى أن جائحة كورونا كانت أكبر دافع للمؤسسات الاهتمام بسبل السلامة والصحة المهنية، ليس على سبيل المنشآت الصناعية، بل على مستوى المنازل والعقارات، لأن الوقاية دوماً خير من العلاج، ولا بد أن تصبح السلامة مسئولية سلوكية عن قناعة لكل فرد ، ولا بد أن يصبح العامل المصري سفيراً لإجراءات السلامة في المجتمع، انطلاقاً من قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، لدعم جهود الدولة الجبارة في مواجهة تلك الجائحة.

جاء ذلك خلال ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية الذي أقيم تحت عنوان " معاً من أجل بيئة عمل آمنة ونظيفة ورؤية جديدة للسلامة والصحة المهنية 2030 " ليكون هذا أول ملتقى يقام داخل مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، بحضور محافظ أسوان، واللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس الهيئة العامة لتنمية الصعيد، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، وسهير الليثي وكيل وزارة القوي العاملة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ومحمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية،بالإضافة إلى ممثلي الشركات الاستثمارية والجهات التمويلية .

وأعرب الوزير عن سعادته بالتواجد في أحد المشروعات القومية العملاقة ، لحضور ختام ملتقى السلامة والصحة المهنية للطاقة الشمسية ، مؤكدا أنه من الضروري أن تتحول تعليمات السلامة إلى سلوك في حياتنا اليومية ، وليست داخل العمل فقط ، وعندما نلتزم بهذا السلوك سيتحول الى ثقافة مجتمعية وتصبح بيئتنا آمنة وبعيدة عن المخاطر .

ووجه الوزير رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بديوان عام الوزارة بإعداد دورات تدريبية لطلاب الجامعات على مستوى الجمهورية لنشر هذه الثقافة بينهم .

وعلى جانب آخر ، شارك وزير القوي العاملة ، والسفيرة نبيلة مكرم عبيد عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور مصطفي الفقي المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية وممثلين عن وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم ، والتنمية المحلية، والشباب في فعاليات الاحتفال السنوي لمؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع، وذلك لاستقبال الدفعة الثامنة عشر من المائة الأوائل علي الثانوية العامة "2020-2021"، تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وفريدة محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية فى مصر .

في مستهل كلمته أعرب وزير القوي العاملة عن سروره وسعادته للمشاركة في هذه الاحتفاليه، التي تقيمها مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع بمناسبة تكريم الدفعة الثامنة عشر من المائة الأوائل علي الثانوية العامة المتفوقين، والذين نعتز بهم جميعا ونقدر جهدهم وصبرهم ، ونعتبرهم نواة لنهضة مصر على كل المستويات .

وأشاد الوزير بهذا التقليد الحميد الذى يرسخ قيم الوفاء والعرفان لاستمرار المؤسسة علي درب مسيرة الراحل رئيس مجلس أمناء المؤسسة لرعاية التفوق والنبوغ ليأتي هذا الحفل تتويجا لجهود ومساهمات مستمرة تقدمها المؤسسة علي مدى 18 عاما علي التوالي في رعاية المتفوقين والنابغين من أوائل الثانوية العامة الذين يعدون أساس بناء الدولة المصرية بما ينتظرهم من مستقبل زاهر وواعد بعقولهم النابهة وأفكارهم المتميزة.

وقال : إن ما يزيد من سعادتنا أن هذا التكريم يأتي ليواكب ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، من اهتمام بتنمية قدرات ومهارات الشباب المصري وتمكينهم من الحصول على مستويات علمية وأكاديمية راقية ، فهنيئا لشباب مصر ، وهنيئاً لمصر شبابها الذي أثبت للعالم أنه قادر على تحمل المسئولية بعكس ما كان يروج له البعض من دعاة الفتنة والفوضى ، ومصدري اليأس والإحباط.

ومن جانبها ثمنت وزيرة الهجرة دور الراحل محمد فريد خميس في كلمتها، مشيدة بتبنيه أوائل الجمهورية على مدار سنوات، ما يدعم إتاحة الفرص الجيدة لهم. وتابعت: "بينما تستعد لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة نهاية مارس الجاري، فلا يمكن أن ننسى الدور الوطني الرائد الراحل محمد فريد خميس في دعم الصناعة الوطنية، والانطلاق بصناعة النسيج إلى أعلى المواصفات العالمية، وسيبقى محمد فريد خميس علامة وطنية لدعم توطين الصناعة".

في نفس السياق أشاد الدكتور مصطفى الفقى بجهود الراحل محمد فريد خميس فى دعم المتفوقين على مر سنوات حياته ، مشيراً إلي أنه كان سخياً ونظيفاً ونموذج رائع فى تاريخ مصر الحديثة ، وقام بتربية أبنائه وبناته على حب الخير والعمل من أجل الإنسانية يتضح ذلك فى الاحتفال اليوم الذى يعتبر تخليداً لذكري الراحل في دعم المتفوقين من أجل رفعة وطنه .

ووافق وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 3 ملايين و 639 ألفاً و386 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 2609 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية ، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

كما وافق الوزير على صرف الدفعة الأولى والتي تقدر بـ 344 ألفاً و61 جنيهًا كدفعة أولى ، وذلك من الصندوق التابع للوزارة استفاد منها 198 عاملا بشركة تنمية مصانع حلويات الرشيدى الميزان.

وقرر سعفان ، مد فترة قبول طلبات الممرضات للعمل بإحدى المؤسسات الطبية في دولة الكويت، من الأحد المقبل وحتى الخميس الموافق 24 مارس الجاري، براتب شهري يوازي 22 ألف جنيه مصري تقريبا، فضلا عن توفير بدل السكن ، وتذكرة السفر، مؤكداً أنه لن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة.

وأوضح الوزير أنه يشترط في المتقدمات من الممرضات "اناث فقط" ، وأن يكن من الحاصلات على بكالوريوس التمريض من جامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية، فضلا خبرة لاتقل عن 4 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية ، والتأكيد بالحصول على جرعتين من إحدى اللقاحات المعترف بها للسفر للخارج .

كما تلقى وزير القوى العاملة ، تقريرا عاجلا من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية ، بشأن حريق وقع في شركة قويسنا الحديثة للصباغة والتجهيز، والذي أسفر عن إصابة أثنين من العمال بحروق ، شفي أحدهم وخرج من المستشفى ، ومازال الأخر تحت العلاج.

وأكد الوزير ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الحفاظ علي حقوق العامل المصاب، ومتابعة حالته أولا بأول وإبلاغه تمنياتنا بالشفاء العاجل.

وأشار التقرير المزيل بتوقيع مدير مديرية القوي العاملة بالمنوفية علي حامد الزقم إلي أنه تم عمل معاينة الحادث من قبل المديرية، وتحرير محضر فوري تحت رقم 34062 بتاريخ 15 مارس الجاري ، فضلا عن إنذار المنشأة بمهلة شهر، وسوف يتم اتخاذ الإجراء القانوني بعد انتهاء المهلة القانونية في حال عدم إزالة المخالفات.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي هيثم سعد الدين : إن الوزير سبق أن كلف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، بمتابعة الحادث مع مديرية القوى العاملة بالمنوفية بالانتقال الفوري إلى الشركة المذكورة ، لإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب الحريق الذي اندلع ، وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل".

كما تلقى وزير القوى العاملة ، تقريرا عاجلا من مديرية القوي العاملة بالغربية بشأن حادث حريق ضخم أدى إلى انفجار اسطوانة غاز منزلية داخل أحد المطاعم بمركز السنطة ، والذي نتج عنه مصرع 4 حالات منهم مالكة المطعم ، وإصابة زوجها، وجاري التعرف على حجم الخسائر التي تكبدها المطعم .

وأكد الوزير ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ علي حقوق المتوفين والمصابين، وإبلاغ أسر المتوفين خالص العزاء ومتابعة حالة المصاب أولا بأول وابلاغهم تمنياتنا بالشفاء العاجل .

وأشار التقرير المذيل بتوقيع وكيل مديرية القوي العاملة بالغربية ياسر عيد إلي أنه تم تشكيل لجنة من مكتب السلامة والصحة المهنية ببسيون ، وتم الانتقال الفوري لمكان المطعم لبحث نتائج الحريق وعما حدث بموقع الحادث، حيث بين التقرير أن المنشأة تحت التجهيز ولم يتم إدارتها وتشغيلها على أرض الواقع من ناحية الإنتاج والبيع ، وكل المعدات جديدة لم تستعمل من قبل .

كما تلقي العاملين بمديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر لقاح التطعيم ضد فيروس التهاب الكبد الوبائي B بمقر المديرية ، بالتعاون مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات بالمحافظة ، وذلك للحد من انتشار الفيروس والحفاظ علي صحة العاملين والمواطنين بالمديرية والمكاتب التابعة .

وقال وزير القوي العاملة : إن ذلك يأتي تنفيذا للمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" ، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لحصول العاملين بالوزارات ومديرياتها على لقاح التطعيم المضاد للفيروس للحد من خطر انتشاره .

وأكد سعفان اهتمام القيادة السياسية بحصول جميع العاملين بالدولة في جميع أنحاء الجمهورية على لقاح التطعيم ، مصدرا توجيهاته لمديري مديريات القوي العاملة علي مستوى الجمهورية بحصول جميع العاملين على جرعة اللقاح بمقر المديرية بالتعاون مع مديرية الصحة ولجنة الفيروسات الكبدية بالمحافظة .

ومن جانبه قال سعيد عبد الراضي مدير المديرية : إن أكثر من 50 من إجمالي 119 موظف من العاملين بديوان المديرية والمكاتب القريبة منها ممن تزيد أعمارهم علي 30 سنة ، تلقوا اللقاح واستمر العمل من العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية مساء ً، بحضور فريق طبي ، تم تدريبهم على كيفية استخدام الأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بى.

كما بدأت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية التحضير لإجراء الانتخابات العمالية للمنظمات النقابية للدورة النقابية 2022- 2026، في إطار توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان.

وقال ياسر سعيد مدير المديرية: إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات للتجهيز لهذه الانتخابات من خلال فريق عمل على أعلى درجات الاستعداد والكفاءة، مشيرا إلي أن مركز المعلومات بالمديرية بدأ في تدريب العاملين على تلك الإجراءات، وذلك بإعداد دورة تدريبية الزملاء المرشحين لإدارة العملية الانتخابية، وذلك لعرض جميع المقترحات المتاحة للترتيب والتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال فترة الانتخابات، وكذلك لعرض محتويات النظام الإلكتروني الجديد الذي تم إعداده خصيصا للانتخابات النقابية.

كما شاركت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، مع عددا من الكليات بجامعة الإسكندرية بمركز طه حسين لخدمات الطلاب ذوي الاعاقة، بالتعاون مع نادي ريادة الأعمال التابع لأكاديمية البحث والتكنولوجيا بجامعة الإسكندرية في تقديم دورات لمدة يوم اسبوعيا وحتى 8 مايو المقبل ، عن ريادة الأعمال لطلاب جامعة الاسكندرية من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والحركية تحت عنوان: "رواد الأعمال الأقوياء."

وقال مدير المديرية : إن هذه الدورات تأتي في ضوء البروتوكول الذي وقعه وزير القوي العاملة محمد سعفان، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق والذي يهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين شباب الجامعة.

وقال الدكتور تامر بدوي وكيل أول الوزارة مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل: إن المركز قام بتدريب 581 متدربا علي مختلف برامج السلامة والصحة المهنية والإسعافات الأولية والأزمات والكوارث والمخاطر الهندسية والكهربائية خلال فبراير الماضي ، وذلك من خلال تنفيذ 27 برنامج تدريبي داخل مقر المركز ومقار الشركات والمؤسسات الصناعية والخدمية في مصر .

كما قام المركز بإعداد وتنفيذ 64 خدمة ميدانية خلال نفس الفترة وتنوعت هذه الخدمات ما بين القياسات البيئية وقياس مستوى الضوضاء والفحوصات الطبية والحلول الهندسية.

ونظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ندوة بعنوان:" المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة والهدف من إنشاء هذه الوحدة"، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية لنشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها، وأقيمت بشركة إسماعيلية فريش للعصائر الطبيعية بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية.

وأوضح مدير المديرية أحمد جابر أن الندوة تناولت تعريف المساواة بين الجنسين، حيث جاءت المساواة بين الجنسين من ضمن الأهداف التنموية لمنظمة الأمم المتحدة في عام ٢٠١٧ ، وتضمنها الهدف الخامس من 17 هدف لخلق التكافؤ بين الجنسين وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيازات في جميع المجالات من أجل المشاركة في التنمية وبناء المجتمع وإنهاء كافة أشكال التمييز .

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 11 ألفاً و 91 شاباً منهم 125 "قادرون باختلاف" في 7 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة القاهرة ، والأقصر ، ودمياط ، والفيوم ، والوادي الجديد ، وأسيوط ، والدقهلية ، بلغت 666 ألفاً و 398 جنيها ، والتفتيش على 3302 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 6765 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 6765 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 71 و 72 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 206 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 400 ألفاً و 812 دولاراً ،أى ما يعادل 6 ملايين و 290 جنيها مصريا تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

كما حصل المكتب العمالي على مستحقات 16 عاملا، ورثة عاملان مصريين متوفين بالأردن، وذلك بإجمالي 12 ألفاَ و206 دولارات بما يعادل 191 ألفا و 498 جنيهاً.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة ، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالأردن بمتابعة معاشات وورثة المتوفين ، فضلا عن مستحقات 16 عاملا بالأردن ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول .

كما تابع وزير القوى العاملة ، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، تعويضات ومستحقات العامل المصري مصطفى محمد العربى بغدادى من محافظة أسوان الذي لقي حتفه بعد إصابته خلال مشاجرة مع سائق من الجنسية السورية وخلال المشاجرة قام السائق السوري بطعن العامل المصرى بآلة حادة (مفك) فى رقبته ولاذ بالفرار.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف الملحق العمالي بالرياض بمتابعة شحن الجثمان بالتنسيق مع القنصلية وموافاة الوزارة بتقرير بذلك فور معرفة باقي الملابسات أولًا بأول، وإبلاغه خالص تعازيه لأهل المتوفي وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان، والتأكد لهم أن الوزارة والقنصلية تتابع جميع حقوقه كاملة نتيجة حادث الاعتداء.

تلقي الوزير تقريرا عاجلا من الملحق العمالي أحمد رجائي أشار فيه عن تفاصيل الحادث، بأن المصاب توفي أمس السبت 12 مارس ويدعى مصطفى محمد العربى بغدادى من محافظة أسوان-الجزيرة- مستعمرة السكة الحديد ويبلغ من العمر 43عاما ، ومتزوج وزوجته برفقته بالرياض، حيث أصيب منذ يومين خلال مشاجرة مع سائق من الجنسية السورية، وخلال المشاجرة قام السائق السوري بطعن العامل المصرى بآلة حادة (مفك) فى رقبته ولاذ بالفرار.

كما استطاع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالسعودية، في تسوية مستحقات 5 عمال مصريين كانوا يعملون لدى شركة للدعاية والإعلان بجده، وبلغت 593 ألف ريال سعودي أي ما يعادل 2 مليون و500 ألف جنيه تقريبا.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات العمال الخمسة في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

وقال المتحدث الرسمي أن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي عبد الحليم محمود، بمكتب التمثيل العمالي بجدة، يفيد بأن المكتب نجح بالتفاوض في حل مشكلة مستحقات العاملين الخمسة بشركة الوسيلة الدولية للدعاية والإعلان بجده، بعد أن رفضت الشركة إعطائهم أي مبالغ علي الرغم من حصولهم علي أحكام قضائية.

واخيراً ، تلقى وزير القوى العاملة ، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي تحدد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة ساعات الدوام الرسمي لشهر رمضان المبارك، للوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، حسب النظام الجديد للعمل الأسبوعي الذي بدأ تطبيقه مطلع العام الحالي.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي : إنه حسب القرار تكون ساعات العمل الرسمي للجهات الحكومية الاتحادية في شهر رمضان المبارك، من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً، من يوم الاثنين إلى يوم الخميس ومن الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً، أيام الجمعة من كل أسبوع.