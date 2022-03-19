عدوى نوروفيروس تصيب المرضى والموظفين بمستشفى كبير في أسكتلندا

ذكر تقرير لصحيفة «إيفيننيج إكسبريس» البريطانية أن حالات عدوى نوروفيروس، التي حذرت السلطات البريطانية منها الأسبوع الماضي، إذ قال تقرير لصحيفة صن البريطانية، إنها الوباء القادم إلى البشرية عبر المملكة المتحدة، تتزايد في أسكتلندا.

وحسب المعلومات المتوافرة عن عدوى نوروفيروس، فإنه ينتشر بين الأطفال وكبار السن بصورة كبيرة، ومن الممكن أن تظهر أعراض الإصابة به خلال يومين من الإصابة، وأحيانا يحتاج إلى فترات علاج طويلة.

عدوى نوروفيروس تتفشى في مستشفى دكتور جراي بأسكتلندا

وقالت صحفية «إيفيننيج إكسبريس»، اليوم، إن عدوى نوروفيروس تتفشى في مستشفى دكتور جراي في إلجين بأسكتلندا، ما دفعها لاتخاذ قرار بفتح قسم الطوارئ في إلجين فقط لأولئك الذين يعانون من «ظروف تهدد الحياة» أو الحالات الخطرة بعبارة أخرى.

وكشف تقرير الصحيفة، عن أن فيروس نوروفيروس تفشى بين 23 مريضًا وموظفًا في عدة أجنحة بالمستشفى، وهذا يأتي عقب فترة شهدت مستويات عالية من نوروفيروس في المجتمع ككل.

ضغوط شديدة على مستشفى أسكتلندا جراء كورونا

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الضغوط الناجمة عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما أدى إلى تعرض المستشفى لضغوط شديدة مع نقص في الأسرة، حيث تفشى أيضا نوروفيروس في 4 أقسام بالمستشفى.

وفي هذا السياق، تقدم المستشفى بالاعتذار لمرتاديه جراء ما وصفه بـ«الإزعاج الكبير»، وقال مدير المستشفى ألاسدير باتينسون، إن المرضى المعرضين لخطر داهم يجب أن يتصلوا برقم 999.

وأضاف: «نود أن نؤكد للجمهور أن أولئك الذين يواجهون حالات تهدد حياتهم لا يزالون ينظر إليهم بسرعة من أجل العلاج المنقذ للحياة، كأولوية مطلقة».

ظهور العدوى في 4 أقسام بالمستشفى

وقالت الصحيفة، إن الأجنحة الأكثر تضرراً من تفشي المرض، هي واحد وخمسة وستة وثمانية، حيث يتم إغلاقها أمام الزوار باستثناء أولئك الذين يتلقون رعاية في حالات الخطر.

وأضاف باتينسون: «نود أن نعتذر عن الإزعاج الكبير الذي من الممكن أن يسببه هذا لبعض الناس، ونشكر الناس على صبرهم وتفهمهم».

وتابع: «يواصل موظفونا في الخطوط الأمامية العمل بجد لرؤية وعلاج أكبر عدد ممكن من المرضى، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكرهم علنًا على جهودهم».