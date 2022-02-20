إصابات كورونا حول العالم تقترب من 424 مليون حالة.. وكارثة في بريطانيا

اقتربت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم، منذ ظهور الفيروس قبل عامين، من تسجيل 424 مليون حالة، وبلغت الإصابات 423809825 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 5901261 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 348805392 حالة.

وفي الصين، سجّلت السلطات الصحية، اليوم الأحد، 101 حالة إصابة جديدة محلية بالفيروس في البر الرئيسي للبلاد، أمس السبت، فيما لم تسجل السلطات أي حالات جديدة مشتبه بإصابتها أو أي حالات وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس.

«لجنة الصحة» الصينية تسجل 94 حالة إصابة وافدة بكورونا

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم الأحد، في تقريرها اليومي، إنّ 65 حالة تمّ تسجيلها في منغوليا الداخلية، و16 حالة في جيانجسو، و9 حالات في لياونينج و8 في قوانجدونج و3 في يوننان، مؤكدةً تسجيل 94 حالة إصابة وافدة في 13 منطقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأعلنت السلطات الصينية، أمس السبت، تطعيم أكثر من 1.23 مليار شخص ضد كورونا بشكلٍ كامل في البر الرئيسي للبلاد، وأوضح المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية، «مي فنج»، في مؤتمر صحفي، أنه تم استخدام أكثر من 3.07 مليار جرعة من لقاحات الفيروس في البر الرئيسي حتى، أمس الأول الجمعة.

وأشار «فنج»، إلى أنّ بلاده لا تزال تواجه خطر تفشي الفيروس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في كوريا الجنوبية إلى 1.9 مليون حالة

وفي كوريا الجنوبية، سجّلت السلطات الصحية، اليوم الأحد، 104829 إصابة جديدة بكورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1962837 إصابة.

وجاءت الزيادة في الإصابات بكوريا الجنوبية، لليوم الثالث على التوالي بسبب تفشي «أوميكرون»، المتحور من كورونا، فيما سجّلت السلطات الصحية، 51 وفاة بالفيروس؛ لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 7405 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي البرازيل، سجّلت البلاد، 108725 إصابة بكورونا و851 وفاة جديدة؛ ليصل مجموع الإصابات إلى 28167587 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 643880 وفاة.

ارتفاع إجمالي إصابات بريطانيا إلى 18.5 مليون حالة

وفي بريطانيا، سجلت وزارة الصحة، أمس السبت، 34377 إصابة بـ«كورونا» و128 حالة وفاة، وقالت الوزارة في بيان، إنّ إجمالي الإصابات ارتفع إلى 18580216 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 160507 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنّ الأخير ينوي إلغاء ضرورة العزل الذاتي المصابين بكورونا.

وقال جونسون في بيان إن الفيروس لن يختفي فجأة، مضيفا: «علينا أن نتعلم كيفية التعايش مع الفيروس والاستمرار في حماية أنفسنا دون فرض قيود على حرياتنا»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت الشبكة الإخبارية، إن بريطانيا ستصبح أول دولة أوروبية كبرى تسمح للأشخاص الذين يُعرف إصابتهم بـ«كورونا» باستخدام المتاجر ووسائل النقل العام والذهاب إلى العمل بحرية.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة، أمس السبت، 3260 إصابة بكورونا، وحالتي وفاة، وأشارت الوزارة البحرينية، إلى أن حصيلة الإصابات بالفيروس، ارتفعت إلى 488423 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 1437 حالة وفاة.