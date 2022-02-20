جراح بمستشفى لندن: بريطانيا في طريق رفع جميع قيود كورونا

قال الدكتور أحمد المشتت، طبيب جراح بالمستشفى الملكي بلندن، إن الوضع الوبائي فيما يخص جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» في بريطانيا لا بأس به، إذ أن الأمور تحت السيطرة، ولكن هناك تزايدا في أعداد المصابين بالفيروس تصل لـ 40 إلى 50 ألف إصابة يوميًا، بينما معدل الوفاة يصل إلى 150 متوفى يوميًا، موضحًا في الوقت ذاته أن بريطانيا لم تصل بعد إلى مرحلة استيطان الفيروس ورفع جميع القيود، ولكن في الطريق إلى ذلك.

جونسون ينوي إلغاء فترة العزل الذاتي للمصابين

وأضاف «المشتت» خلال مداخلة هاتفية له على قناة «إكسترا نيوز»، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ينوي إلغاء فترة العزل الذاتي للمصابين وهذه مغامرة كبيرة في الفترة الحالية، بالإضافة إلى أن بريطانيا تعتزم إيقاف العمل بالفحوصات المختبرية بشكل عشوائي وهذا قد يؤثر على انتشار فيروس كورونا من جديد، مؤكدًا أن نسبة حاجة مرضى كورونا في بريطانيا لدخول المستشفيات ليست كبيرة، فضلًا عن انخفاض عدد الوفيات.

المتحور «أوميكرون» هو الذي أخد النصيب الأعلى حاليًا في بريطانيا

وأشار طبيب جراح بالمستشفى الملكي بلندن، إلى أن المتحور «أوميكرون» هو الذي أخذ النصيب الأعلى حاليًا في بريطانيا، فجميع الدول الأوروبية المسيطر والمهيمن الأول عليها الآن هو الفيروس المتحور «أوميكرون»، مشيرًا إلى أن المتعافين من إصابات المتحور أوميكرون تتكون لديهم مناعة ضد بعض السلالات الأخرى، ومن الصعب التنبؤ بموعد الوصول إلى مرحلة استيطان الفيروس حيث في ذلك الوقت سنكون انتهينا من المشاكل المتعلقة بهذه الجائحة وسيكون اعتمادنا على المناعة الذاتية المكتسبة من المصابين والتي توكد أننا نستطيع التعايش مع هذا الفيروس.