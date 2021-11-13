الهند تعلن اكتشاف حالات مصابة بـ«نوروفيروس» شديد العدوى: يسبب الإسهال

تشهد ولاية كيرالا الهندية العديد من حالات مصابة بفيروس «نوروفيروس» شديد العدوى الذي ينتقل عن طريق الحيوانات وينتقل للبشر عن طريق الماء والغذاء الملوثين المستخدمة للحيوانات، حيث شهدت كلية الطب البيطري في جامعة ولاية كيرالا للطب البيطري والحيوان إصابة 13 طالبا بهذا الفيروس أثناء التطبيقات النظرية للطلاب بالجامعة.

الصحة الهندية تنشر العديد من النصائح لتجنب انتشار العدوى

حذرت وزيرة شؤون الصحة المحلية، فينا جورج، المواطنين الهنديين من توخي اليقظة والوعي، وأصدرت مجموعة من الإرشادات جديدة للدولة لتكثيف الأنشطة الوقائية ونشر الوعي حول المرض.

كيف انتشر فيروس «نوروفيروس» في ولاية كيرالا؟

ذكرت السلطات الصحية في ولاية كيرالا أنه بعد ظهور أعراض على 13 طالبا في الكلية البيطرية، وهذه الأعراض كانت جديدة حيث لم يتم رصدها من قبل وتم أخذ العينات الخاصة بهؤلاء الطلاب ليتم اكتشاف وجود آثار جانبية لفيروس «نوروفيروس» في عينات التحليل.

وفي حديثها لوسائل الإعلام حول التقارير الخاصة بحالات «نوروفيروس»، قالت فينا جورج: «لا يوجد سبب للقلق حاليًا ولكن يجب على الجميع توخي الحذر حول القيام بأي أنشطة مع ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية التي يمكن أن تساعد على عدم الإصابة بهذا الفيروس، والتأكد من مصادر مياه الشرب صحية».

وأضافت أنه يمكن احتواء المرض بالوقاية والعلاج المناسبين: «المرض قابل للشفاء إذا تم علاجه في الوقت المناسب، لذلك يجب أن يكون الجميع على دراية بالمرض ووسائل الوقاية منه».

أعراض فيروس «نوروفيروس»

وأوضحت وزيرة شؤون الصحة المحلية أعراض نوروفيروس، أن نوروفيروس ينشر الماء والغذاء الملوثين، ومن الأعراض الشائعة لهذا الفيروس:

- إسهال

من أبرز الأعراض التي تم ملاحظتها على الأشخاص المصابين بالفيروس وتم رصد هذا العرض على مختلف المصابين.

-القيء

من الآثار الجانبية التي رصد على بعض الحالات والتي تعد واحدة من أهم الأعراض الجانبية للفيروس.

- آلام في المعدة

عانى بعض الأشخاص المصابين بهذا الفيروس من بعض الآلام الجانبية التي تم رصدها خلال أخذ العينات.