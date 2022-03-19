التنمية المحلية تنهي الاستعدادات لشهر رمضان وتُشدد الرقابة على الأسواق

أنهت وزارة التنمية المحلية الاستعداد لشهر رمضان من خلال تجهيز الشوادر والمعارض؛ لتوفير السلع الغذائية واللحوم ومستلزمات الأسر بأسعار مخفَّضة بكل أحياء ومدن الجمهورية؛ بغرض تخفيف العبء عن المواطنين، علاوة على حملات التفتيش والرقابة مع الجهات المختصة من الصحة ومباحث التموين على منافذ بيع السلع والأسواق والمحال؛ للتأكد من جودة المعروض من السلع والمنتجات.

رفع الاستعدادات بكافة المرافق

وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية انتهاء الاستعدادات لشهر رمضان، من خلال توجيهات ومتابعة مع المحافظات قبل دخول شهر رمضان، لرفع درجة الاستعداد بكل القطاعات الخدمية، والتأكد من توافر السلع الغذائية بالمدن والأحياء والقرى، والرقابة على مستودعات البوتاجاز، وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والمحال والأسواق، ورفع استعدادات المرافق، وعلى رأسها شركات مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة، فضلاً عن تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والمياديين، وإزالة أي اشغالات حول المساجد التي تشهد صلاة التراويح.

إجراءات احترازية وتشديد الرقابة

وأضاف المصدر، في تصريح لـ«الوطن»، أن وزارة التنمية المحلية شددت على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامة، خاصة في أماكن التجمعات، ووسائل المواصلات ودواوين المحافظات والأحياء والمدن، مع تلقى شكاوى المواطنين من خلال مبادرة «صوتك مسموع»، مع التواصل المستمر بين غرفة عمليات الوزارة مع المحافظات لمتابعة أي تطورات وإزالة أي عراقيل من أجل خدمة أفضل للمواطن، بالإضافة إلى متابعة مواعيد عمل المحال والمطاعم والكافيهات والورش التي من المقرر إعلانها قريبًا بخصوص شهر رمضان ومواجهة أي تجاوزات.

منع التعديات

وأوضح أن أن الوزارة تركز على منع أي تعديات أو مخالفات بناء، مع الحفاظ على أملاك الدولة المستردة وإزالة أي مخالفات حديثة على الفور، واتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين، بالإضافة إلى متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء وإزالة أي عراقيل فى هذا الشأن.