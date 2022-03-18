وزيرا التنمية المحلية والرياضة في منفذ طابا احتفالا بذكرى استعادتها

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء منفذ طابا البري وذلك على هامش الاحتفال بالذكرى 33 لعودة طابا للأراضي المصرية واحتفالات العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء .

الإجراءات الأمنية والاحترازية المتبعة بمنفذ طابا

واستمع اللواء «شعراوي»، والدكتور أشرف صبحي والمحافظ إلي شرح حول آليات العمل في منفذ طابا والإجراءات الأمنية والاحترازية المتبعة لسلامة وأمن القادمين لمصر من الضيوف الأجانب وذلك بصالتي الوصول والسفر.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالإجراءات المتبعة في المنفذ فيما يخص سفر ومغادرة ضيوف مصر من السائحين الأجانب، وطالب الوزير بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة للأفواج السياحية الوافدة لمصر عبر المنفذ.

وزير التنمية المحلية: «مصر هتفضل تبني وتعمر أرض سيناء»

وأعرب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عن سعادته بتواجده في تلك البقعة الغالية من أرض مصر ، مشيداً بدور القوات المسلحة في الانتصارات التي حققتها مصر علي العدو والدبلوماسية المصرية لاستعادة آخر شبر من أرض مصر عن طريق معركة المفاوضات، وتابع وزير التنمية المحلية: «مصر هتفضل تبني وتعمر أرض سيناء بدعم وتوجيهات القيادة السياسية وبجهود مستمرة من الحكومة والجهات المعنية الأخرى».

وأكد اللواء محمود شعراوي أن معركة مصر مع الإرهاب هي معركة شاملة كما أكد تشديد السيد رئيس الجمهورية على مواجهة مع الإرهاب بالتنمية والبناء والتعمير لكل أراضي سيناء الغالية .