مع اقتراب شهر رمضان، المتوقع أن يبدأ في 2 أبريل المقبل وفق الحسابات الفلكية، يتساءل كثير من المواطنين عن مواعيد فتح وغلق المحلات رمضان 2022، المقرر إعلانها خلال أيام من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، حيث قال مصدر في وزارة التنمية المحلية، إنّ المواعيد تُعلن قريبا، وسيتم إرسالها للمحافظات من خلال وزارة التنمية المحلية، بعد اعتماد لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء للمواعيد.

مواعيد فتح وغلق المحلات رمضان 2022

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات والورش والمولات التجارية، تبدأ في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل المقبل، ويتوقع تطبيق المواعيد الصيفية للمحلات في أوائل أيام شهر رمضان المقبل لتلبية احتياجات المواطنين.

ترشيد الطاقة وعدم الازعاج

وعن أهداف تطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات في رمضان 2022 وكل شهور السنة، أكد المصدر أنّ القرار يأتي تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، للحد من التجمعات وعدم الضغط على المرافق والخدمات وترشيد الاستهلاك للطاقة وعدم إزعاج السكان، خاصة في الكتل السكنية التي تكتظ بالمحلات والأنشطة التجارية.

المواعيد الصيفية للمحلات

وأوضح المصدر، أنّ المواعيد الصيفية بشأن فتح وغلق المحلات التجارية، تتضمن توقيتات عمل جميع الأنشطة التجارية، من محلات وورش ومولات ومطاعم ومقاهي وبازارات وخلافه، والتي تبدأ من الساعة السابعة صباحًا حتى الحادية عشرة مساءً يوميا، ويسمح بالغلق في الثانية عشرة منتصف الليل أيام الخميس والجمعة، والإجازات والأعياد الرسمية للدولة، فضلا عن بعض الأنشطة التي يتم استثنائها من مواعيد الغلق، حيث تعمل 24 ساعة لخدمة المواطنين، ومنها الصيدليات والأفران والسوبر ماركت ومحلات الخضار والفاكهة وأسواق الجملة.

خدمة توصيل الطلبات

وتشمل مواعيد فتح وغلق المحلات رمضان 2022، عمل المطاعم والمقاهي من الخامسة صباحًا حتى الواحدة صباحا وفق المواعيد الصيفية، فضلا عن السماح لخدمة الدليفري بالعمل على مدار 24 ساعة، أما الورش فمتاح لها العمل من الثامنة صباحًا حتى السابعة مساء، ويتاح للمحافظات الساحلية تعديل مواعيد المحلات بعد توضيح الغرض من ذلك، ومخاطبة وزيري التنمية المحلية والسياحة والحصول على الموافقة.