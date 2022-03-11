إعلان مواعيد عمل المحلات في رمضان قريبا..وتوقعات بتطبيق التوقيت الصيفي

أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن مواعيد عمل المحلات في رمضان 2022 سيتم إقرارها خلال الأيام المقبلة، من خلال اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، ووفقًا للحسابات الفلكية يبدأ شهر رمضان 2 أبريل المقبل، ومن المتوقع تقديم تطبيق المواعيد الصيفية للمحلات، أول أيام شهر رمضان، على غرار العام الماضي، على الرغم من أن المواعيد الصيفية للمحلات وفق التوقيتات السنوية تبدأ في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.

أنشطة مستثناه من غلق المحلات

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه يتم تطبيق أي قرارات تصدر عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بشأن مواعيد عمل المحلات لضبط الشوارع والحد مع الازعاج وعدم الضغط على المرافق والخدمات وترشيد استهلاك الطاقة والسماح لشركات النظافة بالعمل دون أي معوقات لتنظيف وتجميل الشوارع والميادين.

ووفق المواعيد الصيفية تعمل المحلات التجارية والمولات من السابعة صباحًا حتى الحادية عشرة مساءًا، مع مد مواعيد الفتح ساعة أيام الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، ويتم الغلق في الساعة الثانية عشر منتصف الليل خلال فترة الصيف، ويستثنى من مواعيد غلق المحلات في رمضان 2022، محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، ومراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحلات، وبينها محلات بيع الفاكهة والخضراوات والدواجن، وأسواق الجملة والصيدليات.

العمل يصل لـ18 ساعة يوميا بالمطاعم والكافيهات

وتضمنت مواعيد فتح وغلق المحلات فى رمضان 2022 العمل لمدة تتراوح من 17 لـ18 ساعة يوميا مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بينما مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية تتم يوميا من الخامسة صباحًا حتى الساعة الواحدة صباحا وفق المواعيد الصيفية، مع استثناء خدمة توصيل الطلبات للمطاعم والكافيهات من مواعيد الغلق.

وفيما يتعلق بالمواعيد الصيفية بشأن الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية فهي تنطلق يوميًا من الثامنة صباحًا حتى السابعة مساء عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن .

الجدير بالذكر أن شهر رمضان الماضي شهد تقديم تطبيق العمل بالمواعيد الصيفية لتبدأ فى 17 أبريل الموافق 5 رمضان وفق الحسابات الفلكية.