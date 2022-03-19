العثور على جثة طفل وسط الزراعات بالإسماعيلية وشبهة جنائية بالحادث 

عثر أهالي قرية «سرابيوم»، التابعة لمركز ومدينة فايد، في محافظة الإسماعيلية، على جثمان طفل في العاشرة من عمره، في إحدي المناطق الزراعية، صباح اليوم السبت، مما أثار الشكوك في وجود شبهة جنائية في واقعة وفاة الطفل.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة طفل يُدعى «يوسف مرزوق»، طالب في المرحلة الابتدائية، ووجود شكوك بشبهة جنائية في الواقعة.

انتقال ضباط البحث الجنائي

وعلى الفور، وجه مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث، بإشراف اللواء طلعت عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، لكشف لغز الواقعة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وانتقل المقدم محمد جمال عمر، رئيس مباحث مركز شرطة فايد، ومعاونيه النقباء علي طه، وزياد إسماعيل، إلى مكان البلاغ لفحصه، فيما تم معاينة جثمان الطفل، قبل نقله إلى ثلاجة مستشفى فايد المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

شهود عيان: العثور على الطفل مقتولاً

وقال شهود عيان من أهالي منطقة «العمار»، التابعة لقرية «سرابيوم»، في مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، إنه تم العثور على الطفل وبه بعض الإصابات، ورجح الشهود وفاة الطفل مقتولاً.

وأضاف الشهود أنه تم العثور على جثة الطفل في إحدى المناطق الزراعية، ملفوفاً بقماش، لمحاولة إخفاء الجثمان، وتم إبلاغ الشرطة على الفور.

نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى

وحررت الشرطة المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتولى التحقيق واستكمال الإجراءات بشأن الواقعة، حيث أمرت النيابة بالتحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى، وانتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان ومعرفة سبب الوفاة.

كما أمرت النيابة العامة بإنهاء تحريات البحث الجنائي حول الواقعة، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وضبط المتهم حال وجود شبهة جنائية.