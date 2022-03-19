طوارئ في الصين وتوجيه بالعودة لقيود كورونا بعد تسجيل أول وفاتين منذ عام

تبدو الصين في حالة طوارئ كبيرة خلال الأيام الأخيرة جراء تفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد انتشار متحور كورونا الخفي في البلاد، وعادت الصين لتسجيل أكثر من ألفي إصابة لأول مرة منذ نحو عامين في انهيار كبيرة لخطة صفر إصابات التي اتبعتها منذ أن ظهر الوباء في مدينة ووهان، كما أنها سجلت اليوم أول حالتي وفاة منذ أكثر من عام.

وسجلت الصين اليوم حالتي وفاة جديدتين لأول مرة منذ أكثر من عام، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في الصين بالفيروس إلى 4683 منذ بداية الجائحة، فيما سجل البر الرئيسي 2228 إصابة.

تصاعد خطورة كورونا في الصين بسبب متحور أوميكرون الخفي

وأرجعت السلطات الصينية ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس إلى متحور أوميكرون الخفي، وهو أحد المتحورات الفرعية من متحور أوميكرون سريع الانتشار، الذي عادة لا يتم التعرف عليه من خلال الإجراءات المعتادة للكشف عن كورونا، مثل مسحة بي سي آر.

وفي هذا السياق، شددت سون تشون لان، نائبة رئيس مجلس الدولة الصيني، في مؤتمر اليوم، على الحاجة إلى تنفيذ إجراءات مكافحة كورونا بالكامل، وأن يكون ذلك في وقت مناسب، للحد من انتشار الفيروس، وفق ما نقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية اليوم.

الصين تدعو إلى إجراءات صارمة عند الموانئ

ودعت «تشون لان» عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أيضًا، إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة خصوصا في مناطق الموانئ، للحد من انتقال العدوى عبر الوافدين إلى الصين.

كما أكدت المسؤولة الصينية ضرورة توفير ما يلزم للتعامل مع الحاجات التي تحتاج دخول المستشفيات، أو تلك التي تحتاج إلى العزل الصحي، وذلك للقضاء التام على حالات العدوى بالفيروس.

وحثت المسؤولة الصينية كذلك على ضرورة العمل لتحسين عملية الكشف والتشخيص بشأن الإصابات بفيروس كورونا أو متحور أوميكرون الخفي، وضرورة الإبلاغ كذلك بالمعلومات المتوافرة.

تطبيق تدابير منتظمة لاحتواء فيروس كورونا

ودعت نائبة رئيس مجلس الدولة الصيني إلى تطبيق تدابير احتواء منتظمة، وأشارت في هذا السياق إلى ضرورة ارتداء الأقنعة والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

كما دعت المسؤولة إلى ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للسيطرة على فيروس كورونا داخل المدارس، والعديد من المواقع الرئيسية التي تسلتزم طبيعتها ذلك.