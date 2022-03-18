تنهار أمام المتحور الخفي.. ما هي استراتيجية صفر كورونا في الصين؟

خلال الأيام الماضية بدأت الصين تسجل يوميا ما يفوق الألف إصابة بفيروس كورونا وتحديدا بمتحور أوميكرون الخفي أو الشبح، وأدى المتحور سريع الانتشار إلى اهتزاز في استراتيجية صفر إصابات التي اتبعتها بكين منذ بداية جائحة كورونا، عكس دول أخرى راهنت على ما يعرف بـ«مناعة القطيع».

وتواجه الصين في الفترة الأخيرة تحديا رئيسيا وهو زيادة الإصابات بسبب المتحور الخفي أو الشبح الذي لا يمكن التعرف عليه من خلال المسحات الطبية.

الأسس التي تقوم عليها استراتيجية صفر كورونا في الصين

واستراتيجية صفر كورونا أو صفر إصابات بفيروس كورونا هي استراتيجية تقوم على أن مواجهة فيروس كورونا تتمثل في عدم وجود حالات إصابة جديدة أي صفر إصابات أو على الأقل أن تكون هناك حالات إصابة محدودة للغاية، وفق ما نقل تقرير لقناة «سكاي نيوز».

وفي سبيل ذلك اعتمدت الصين منذ بدائة تفشي الوباء وتسجيل أول حالات في العالم في مدينة ووهان الصينية على أمرين مهمين لتنفيذ استراتيجية صفر إصابات، أولهما الالتزام الصارم والحازم بإجراءات مكافحة كورونا، مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، والخضوع للعزل بمجرد الشعور بأي أعراض تتعلق بفيروس كورونا.

صرامة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية من أجل صفر إصابات

ورغم أن هذه الإجراءات كانت متبعة في كثير من بقاع العالم، إلا أن بكين كانت أشد حزما وصرامة في تنفيذ هذه الاشتراطات للإبقاء على حالات الإصابة بفيروس كورونا عند الحد الأدنى وصولا إلى صفر إصابات.

واعتدمت الصين في هذه الاستراتيجية على فكرة الوعي المجتمعي، والتزام المواطنين بإجراءات مكافحة كورونا، والحرص على تجنب أي فعل من شأنه تعريض صاحبه للإصابة بالفيروس.

عزل مناطق انتشار الإصابات بشكل تام

أيضا ركزت جهود مكافحة كورونا على اتخاذ خطوة العزل التام لأي منطقة ينتشر فيها الوباء، وكأنها جزيرة منعزلة عن الصين، إلى حين تراجع الإصابات فيها.

وجرى تشديد إجراءات السفر أمام القادمين إلى الصين، وخضوعهم لفحوصات طبيبة وصلت إلى المسحة الشرجية في بعض الأوقات خلال انتشار فيروس كورونا.