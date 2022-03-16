أخبار كورونا: «الشبح» يهدد الصين.. و«المزدوج» يظهر في إسرائيل

بعد إعلان عدد من الدول تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، والتي وصلت إلى حد التخلص من ارتداء الكمامة الطبية، عاد شبح فيروس كورونا من جديد يهدد العالم مرة أخرى، وخاصة مع تسجيل الصين رقماً قياسياً جديداً في أعداد الإصابات بكورونا.

المتحور الشبح يهدد الصين

ونقلت وكالة «سبوتنك» الروسية عن السلطات الصحية الصينية، رصدها ما يزيد عن 5000 إصابة معظمها في مقاطعة جيلين الصينية، مرجعة السبب في انفجار أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الصين، إلى المتحور الشبح «أوميكرون الخفي».

القفزة التي شهدتها أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين، جعلت السلطات الصينية تفرض حالة من حظر التنقل في مقاطعة جيلين التي سجلت 895 حالة إصابة خلال الساعات القليلة الماضية.

وكانت الحكومة الصينية أصدرت تعليماتها بمنع مغادرة مقاطعة جيلين أو التنقل من مدينة إلى أخرى إلاّ بعد الحصول على تصريح من الشرطة، وفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية».

المتحور المزدوج يظهر في إسرائيل

ونقل موقع صحيفة« معاريف» الإسرائيلية عن مدير عام وزارة الصحة في الحكومة الإسرائيلية، عن رصد متحور جديد لفيروس كورونا المستجد مزدوج يجمع بين سلالتين من فيروس «كورونا».

وقال مدير عام الصحة للصحيفة إن الفيروس المزدوج الجديد تم رصده من خلال مريضين اثنين، قدما من مطار بن جوريون، موضحاً آن المتحور الجديد المزدوج يجمع بين المتحورين الفرعيين «بي إيه 1» و«بي إيه 2» لفيروس «كورونا».

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن الحالتين أصيبا على الأرجح بالمتحور قبل قدومهما إلى إسرائيل، لافتاً إلي أنه لم يتم الكشف عن رصد المتحور الجديد في أي دولة أخرى حتى الآن.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد والمسجلة في الأسبوع الثاني من شهر مارس الحالي ارتفعت بنسبة 8 % مقارنة بحالات الإصابة المسجلة في الأسبوع الأول من الشهر نفسه.