أسباب زيادة إصابات كورونا في الصين.. السر في «المتحور الشبح»

عاد فيروس كورونا مرّة أخرى إلى تسجيل أرقام إصابات قياسية في الصين، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أدى إلى قرار عدد من الشركات متعددة الجنسيات، إلى تعليق أعمالها بسبب فيروس كورونا، الذي ظهر بقوة في الصين، وأعلنت الحكومة الصينية، اتخاذ عدد من التدابير الاحترازية، شمل الإغلاق، ما يعد الأوسع نطاقا منذ بداية وباء فيروس كورونا، وفقاً لما ذكره موقع «بي بي سي عربي».

كورونا يتسبب في فرض إغلاق في الصين مرّة أخرى

وتسبب عودة ظهور فيروس كورونا في الصين، في فرض قيود على عشرات الملايين من الأشخاص في مدن مختلفة في البلاد، وشمل الإغلاق مقاطعة جيلين بأكملها ومدينة شنشن، مركز التكنولوجيا في الصين، جاء ذلك القرار، عقب رصد السلطات أعدادا قياسية من حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، ويشار إلى أنّ عدد من الشركات تأثرت أعمالها بشكل كبير بعد قرار القيود المفروضة، وأبرز تلك الشركات هي شركة «تويوتا» و«فولكس فاجن» و«فوكسكون» مورد أجهزة أبل.

إصابات بالآلاف بفيروس كورونا في الصين

وسجلت الصين اليوم الثلاثاء، رقما قياسيا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، إذ قالت السلطات الصحية الصينية، إنّها رصدت ما يزيد عن 5000 إصابة معظمها في جيلين، الأمر الذي أثار القلق والمخاوف مخاوف من احتمال تعطل سلاسل التوريد المهمة.

المتحور الخفي يتسبب في انفجار الإصابات بكورونا

ويشار إلى أنّ السبب في انفجار أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الصين يعود إلى المتحور الشبح «أوميكرون الخفي»، ما دفع السلطات الصينية إلى حظر التنقل في مقاطعة جيلين التي سجلت 895 حالة إصابة خلال الساعات القليلة الماضية، وكانت الحكومة الصينية قد أصدرت تعليماتها بمنع مغادرة مقاطعة جيلين أو التنقل من مدينة إلى أخرى إلاّ بعد الحصول على تصريح من الشرطة، وفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية».