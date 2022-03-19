تعرض وفاء عامر لإصابة في قدمها: ادعوا لي

قالت الفنانة وفاء عامر، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها تعرضت لإصابة في القدم.

وكتبت وفاء «للمرة الرابعة على التوالي، كدمات شديدة بالقدم وأنحاء الجسم لا أحب نشر السلبيات ولكني أحتاج الدعاء ممن يحبوني وأنتم أسرتي التي أعتز بها في هذا العالم الافتراضي اللهم لا أسألك رد القضاء و لكني أسألك اللطف فيه».

راجعين يا هوى

وتشارك وفاء عامر خلال السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «راجعين يا هوى» بطولة خالد النبوي، نور اللبنانية، أنوشكا، أحمد بدير، وفاء عامر، نور خالد النبوي، مادلين طبر، إسلام إبراهيم، طارق عبدالعزيز، وغيرهم من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة.

بيت الشدة

كما يعرض لها أيضا خلال السباق الرمضاني مسلسل «بيت الشدة»، وفاء عامر وأحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبد المنعم، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، وهو من تأليف ناجي عبدالله، وإخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.