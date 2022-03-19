السيسي يوجه بترشيد الاستيراد بمشاركة رجال الأعمال في القطاعات المختلفة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة بالقوات المسلحة، واللواء شريف مازق، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للبحوث والتطوير، واللواء تامر مختار، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات الجوية، والعميد عبدالعزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع «إبداع» للرخام.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول «متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية».

ووجَّه الرئيس بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الأساسية، لما لذلك من مردود مباشر على معدلات التنفيذ، ودعم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، فضلاً عن ترشيد الاستيراد، وذلك بمشاركة مجتمع رجال الأعمال في قطاعات التنمية المختلفة.

سير العمل بالعاصمة الإدارية

واطلع الرئيس خلال الاجتماع على سير العمل في عدد من المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الأكاديمية العسكرية بمقر القيادة الاستراتيجية، والتصميمات الداخلية والأعمال الفنية لمسجد مصر وما يضمه من قاعات، لا سيما دار القرآن الكريم، بالإضافة إلى اطلاعه على الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

كما اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك إنشاء محور «دار السلام» أعلى نهر النيل بمحافظة سوهاج بطول 28 كم، فضلاً عن مستجدات سلسلة المشروعات التي تهدف لتحقيق الاستغلال الأمثل وتطوير الأراضي الفضاء على جانبي الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع أيضاً على جهود تطوير المطارات في محافظة جنوب سيناء، خاصةً مطارات شرم والشيخ والطور وسانت كاترين، إلى جانب مطار الغردقة، فضلاً عن تطوير المداخل والطرق والمحاور بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية للمدينة بكل جوانبها ومكوناتها استعداداً لاستضافتها لقمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ COP27 في شهر نوفمبر المقبل.

كما تم كذلك استعراض الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور داخل محيط مجمع استاد القاهرة، وربطه بالمحاور الرئيسية فى نطاقه الجغرافي.