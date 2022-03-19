الكهرباء: المحطة العائمة ستقدم الطاقة للمناطق النائية ودول الجوار

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه جرى توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء محطة الكهرباء العائمة على سفينة مجهزة ومدعمة بتوربينات كهربائية بقدرات تتراوح من 100 إلى 125 ميجاوات، لافتا إلى أن السفينة تتحرك خلال الممرات المائية في البحار والأنهار لتوفير الكهرباء في حالات الطوارئ.

المحطة العائمة تنقل الكهرباء محليا ودوليا

وأوضح «حمزة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC» أن المحطة العائمة تستخدم في معالجة مشكلات الأماكن النائية وحاجاتها للكهرباء، خاصة في حالات الطوارئ، وفي المناطق غير المتصلة بشبكة الكهرباء، مشيرا إلى أن المحطة ستعمل محليا ودوليا، خاصة أن قدراتها على توليد الكهرباء كبيرة.

مشاكل الكهرباء انتهت في مصر

وأشار إلى أن مشاكل الكهرباء في مصر انتهت بالفعل، وأصبح التيار الكهربائي متوفرا في كل مكان وبشكل دائم، لافتا إلى أن المحطة العائمة هي بمثابة مولد كهربائي متحرك عبر الممرات المائية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الهدف من إنشاء المحطة الكهربائية العائمة هو الاستعداد لتقديم الدعم للمناطق المحلية في حال الحاجة إليها، ولدعم دول الجوار بالتيار الكهربائي في أوقات الأزمات والاحتياج لتيار كهربائي في مناطق نائية.