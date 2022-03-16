«الكهرباء» تعلن استعداداتها لاستقبال الصيف وشهر رمضان: جاهزون لأي عطل

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن مدى استعدادات الوزارة وشبكات الكهرباء على مستوى الجمهورية لفصل الصيف وشهر رمضان الكريم، مؤكدًا أنه خلال شهر رمضان هناك زيادة في الاستهلاك من قبل المواطنين لشبكات الكهرباء في توقيتات معينه.

وأوضح «حمزة»، أن الوزارة تستعد بشكل كامل لهذا الأمر، مؤكدًا أن هناك إنتاج يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية أيضًا.

استعداد كامل لتوفير الكهرباء لجميع مناطق الجمهورية خلال شهر رمضان

أضاف «حمزة»، خلال حواره على شاشة «إم بي سي مصر»، أن وفرة الإنتاج الكهربائي في مصر ناتج من الطفرة الكبيرة التي شهدتها الدولة المصرية مؤخرًا متمثلة في تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، إذ أن ذلك ساهم بنسبة كبيرة للغاية في استقرار التغذية الكهربائية، وهناك استعداد كامل لتوفير الكهرباء لجميع مناطق الجمهورية خلال شهر رمضان، ويتم عمل برامج صيانة للتأكد من جاهزية المهمات الكهربائية.

الخط الساخن 121

أشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن هناك استعداد جادة من جانب فرق الطوارئ لإصلاح أي عُطل موجود، يُبلغ به المواطنين عبر الخط الساخن 121، إذ أن هذا الخط الساخن متاح للمواطنين من خلاله الإبلاغ عن أي أعطال أو بلاغات فنية أو تجارية، فضلًا عن إطلاق المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة، وبها تطبيق خدمات الكهرباء الذكية والتسجيل بهذه المنصة مجانًا.

منصة إلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة

وأوضح «حمزة»، أنه تم تفعيل 18 خدمة على المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة، فضلًا عن الإعداد لتفعيل من 7-8 خدمات إضافية تتدرج ما بين الإبلاغ عن الشكاوى والأعطال، والتقديم على العداد وشهادة البيانات، ووضع قراءة للعداد ودفع الفواتير، وكل ما يتصل بالتغذية الكهربائية.