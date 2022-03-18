بريد الوطن .. وجِّه بصرف مهمات الأمن الصناعى لنا يا وزير الكهرباء

أعمل «فنى أول وقاية» بالإدارة العامة لشبكات كهرباء دمياط، بمنطقة كهرباء الدلتا، ومن المعروف أن مهمات الأمن الصناعى من ملابس وأحذية وقفازات، والتى يرتديها الفنيون فى أقسام الوقاية والاختبارات والصيانة والخطوط والورادى، لها أهمية بالغة، فهؤلاء الفنيون يعملون بالقرب من معدات الجهد العالى بصفة مستمرة، وآخر صرفية لهذه المهمات تم صرفها لنا كانت منذ 3 سنوات، أصبحت الآن قديمة ومتهالكة، ولا تصلح للعمل، لذلك أناشد السيد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء التكرم بتوجيه المسئولين لصرف مهمات جديدة خاصة بالأمن الصناعى للفنيين فى تلك الأقسام السابق ذكرها، حماية لهم من أى مخاطر قد يتعرضون لها.

عن الفنيين: خالد رفعت الدواخلى

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