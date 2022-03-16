«رضا» في دعوى خلع: «فتح دماغي عشان رفضت أدفع فواتير الكهرباء والنت»

«من سنتين وأنا بقعد نفس القعدة دي، عشان أطلق منه وشفت الذل 7 شهور معاه، وأخرتها كان هيموتني»، كلمات رددتها «رضا. ج» 23 سنة، مفسرة سبب جلوسها أمام محكمة الأسرة في هذه الساعة المبكرة، فقالت: «بعد ما اتجوزت طلب مني أشتغل بحجة إن مصاريفي كتير، واشتغلت وبقيت أصرف عليه، وأخرتها فتح دماغي عشان فاتورة النت»، فتوجهت لمحكمة الأسرة وأقامت ضده دعوى خلع.

زواج تقليدي انتهي بدعوى خلع

من أمام محكمة الأسرة، روّت «رضا» لـ«الوطن»، تفاصيل زيجتها التي وصفتها ساخرة «جوازة الندامة»، إنها تعرفت على شاب تربطه صلة قرابة بزوج خالتها، وطلبها لـ الزواج، ولأن العائلة تعرف بعضها لم يسأل والداها عليه أو حتى على أخلاقه، فكان دائمًا هاديء وخجول أمام الجميع، وتمت الخطبة وبعدها قابلته أكثر من مرة، وكان يمانع عملها بعد التخرج، وكانت هي متقبله للوضع، وبعد تخرجها بدأوا في تجهيز شقة الزوجية.

الزوج كان بخيلا واستغلاليا

تنهدت «رضا» وقالت، إنه بعد 3 أشهر تمكنا من تجهيز شقة الزوجية، وكان بخيلا للغاية معها، وجحز الشقة بأقل التكاليف وامتنع عن شراء بعض المسلتزمات التي أتفقا عليها في البداية، وتحجج بأنها طماعة وتطلب أشياء غالية، وأن الأموال تبخرت، ووافقت حتى تتم الزيجة لأن زفافها كان اقترب، وعند شراء فستان الزفاف تشاجر معها وأفسد عليها أسعد لحظات حياتها، وحينها دفعت والدتها تكاليف الفستان حتى لا تحزنها، وهو وافق.

وأشارت ودموعها تنهمر على خديها إلي أنها رأت الذل معه خلال فترة زواجها التي استمرت 7 أشهر فقط، مما جعلها تعيش خادمة وتنفق على نفسها، وتتكفل بكل شيء كأنها رجل المنزل، وتتحمل دفع جميع الفواتير ولا يساهم بأي قرش، وآخر شجار بينهما كان بسبب استخدامه الإنرنت طوال النهار، مما يضطرها إلى سداد الفاتورة أكثر من مرة خلال الشهر نفسه، وهي تقضي معظم وقتها في العمل، وعندما رفضت تسديدها ضربها على رأسها وشرع في قتلها.

فتح دماغها عشان رفضت تدفع فاتورة النت

وتابعت الزوجة المكلومة حديثها، عن سبب لجوئها لقاضي محكمة الأسرة: «بعد ما اتجوزت بأسبوعين اتفاجئت أنه طلب مني أنزل أشتغل بحجة إن مصاريفي كتير وعلى الأقل أصرف على نفسي، ووافقت وأشتغلت ومن أول شهر شال إيده من مصاريف البيت والأكل، وقالي أمال هتعملي يه بمرتبك، ومرضتش أغضب عشان كلام الناس، وبدأ يستغلني وبقيت أصرف عليه ولما أسأله على مرتبه يضربني، ولما رفضت أدفع فاتورة الكهرباء والنت عشان مرتبي خلص، ضربني وفتح دماغي وكان هيموتني».

دعوى خلع بعد 7 شهور زواج

جففت «رضا» دموعها وتجهزت للدخول لقاضي محكمة الأسرة، لتحكي له همها، وأنها تحملت حتى فاض بها الكيل، وفي الأخير شرع في موتها، وضربها في رأسها وعالجت الحرج بـ 5 غرز، وهذا ما يثبته تقريرا طبيا ومحضرا بالواقعة، توجهت بهما إلى محكمة الأسرة بزنانيري وأقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 4738، ولازالت الدعوى أمام المحكمة.