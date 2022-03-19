جامع: 100 إجراء تحفيزي لدعم الصناعة ورفع الصادرات إلى 100 مليار دولار

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة ان الدولة المصرية حققت طفرة في ملف التصدير ووصلت إلى ٣٢,٤ مليار دولار قالت لدينا فرص تصديرية و نسعى لفتح اسواق في الخارج و قالت وزيرة التجارة و الصناعة " لدينا خطة لوصول معدلات التصدير ل ١٠٠ مليار دولار و نامل ان يتجاوز العالم الازمة الروسية الاوكرانية لتحقيق الاهداف و لدينا مخزون من السلع الاستراتيجية و اتخذنا اجراءات و قرارات للحفاظ على مخزون السلع الاستراتيجية .

الحفاظ على السلع الاستراتيجية

و قالت جامع ان الإحجام عن تصدير بعض السلع لفترة يستهدف الحفاظ على السلع الاستراتيجية ونستفيد من الاجراءات التي اتخذناها لتحقيق المصلحة العليا للدولة

و شرحت جامع الاجراءت التي اتخذتها الدولة لافتة الي انشاء مجلس اعلي للصادرات لاهمية هذا الملف مضيفة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي و عضوية كافة الوزارات المعنية بهذا الملف.

و قالت الوزيرة " نفخر بالمنتج المصري و لابد من دعم شعار " صنع في مصر " و هناك توجيه من رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي بتشكيل لجنة بمشاركة القطاع الخاص و الهيئات المتداخلة مثل وزارت المالية و هيئة الاستثمار و لدينا ما يقرب من 100 اجراء تحفيزي لدعم الصناعة و هي اجراءات قصيرة ومتوسطة الاجل وطويلة الاجل ايضا .

المنتدي البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن في ندوة تحت عنوان الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت وذلك بمشاركة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط ووزير الإسكان د. عاصم الجزار وزيرة الصناعة نيفين جامع.