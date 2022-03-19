وفاة الفنان اللبناني أنطوان كرباج عن عمر يناهز 87 عاما

توفي منذ قليل، الفنان اللبناني الكبير أنطوان كرباج عن عمر يناهز الـ 87 عاما.

معلومات عن أنطوان كرباج

وكرباج هو فنان لبناني ولد في الرابع من سبتمبر 1935، في بلدة زبوغا قضاء المتن بلبنان.

وبدأ كرباج مسيرته الفنية في مطلع الستينات، والتحق بمعهد المسرح الحديث التابع للجنة مهرجانات بعلبك الدولية بإدارة منير أبو دبس، وساهم في إنشاء فرقة المسرح الحديث، وكان عضوا فيها، ولعبت هذه الفرقة دورا رائدا في الحركة المسرحية بلبنان والعالم العربي.

أشهر أعمال أنطوان كرباج

ومن أشهر أعماله دور «جان فلجان» في مسلسل «البؤساء» لفيكتور هوجو، إخراج باسم نصر، ودور البطولة في مسلسل «ديالا» مع هند أبي اللمع.