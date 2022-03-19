السلطات الصينية تسجل أول حالتي وفاة بـ«كورونا» منذ أكثر من عامين

سجلت السلطات الصحية في الصين، اليوم السبت، أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» منذ أكثر من عامين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«الصحة الوطنية» الصينية: تسجيل 71 حالة وافدة مصابة بـ «كورونا»

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم السبت، إن البر الرئيسي للبلاد، سجل أمس الجمعة، 2157 حالة إصابة محلية العدوى بالفيروس، مشيرة في تقرير يومي، إلى تسجيل 71 حالة وافدة مصابة بـ«كورونا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

من جانبه، حذر مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، كبير المستشارين الطبيين لرئيس الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، الأمريكيين من إغلاقات جديدة بسبب انتشار كورونا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، نقلًا عن شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية.