أكبر باحث دكتوراه في مصر: استكملت حياتي مع العلم بعد وفاة زوجتي

استعرض برنامج «مصر تستطيع» قصة نجاح الباحث «فتحي غانم» أكبر باحث دكتوراه في مصر وعمره 82 عامًا، إذ أوضح أن رسالته في الدكتوراه كانت عن تحليل الأبعاد المالية لتحويل الأندية الرياضية لشركات مساهمة، موضحًا أنه تخرج في كلية التجارة بجامعة عين شمس عام 1965، واستكمل دراسة الماجستير في جامعة بنها، وناقش الدكتوراه في جامعة حلوان، وعمل في العديد من البلاد.

وقال «غانم»، إن الأجيال القديمة كانت تتمتع بالرضا والإخلاص في العمل والتفاؤل بالحياة مهما كانت، لافتًا إلى أنه يجب على الشباب حاليًا إدراك تلك القيم من تعاون وتفاهم وتفاني في العمل.

«غانم»: بعد وفاة زوجتي استكملت حياتي مع العلم

وأوضح أكبر باحث دكتوراه في مصر، خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «DMC» أنه التقى العديد من الأساتذة خلال دراسته بمرحلتي الماجستير والدكتوراه، ووجد منهم معاملة طيبة تشجعه على استكمال مسيرته، مشيرًا إلى أنه فقد زوجته عام 1994 واستكمل حياته مع العلم وتربية أولاده.

غانم: «إحنا جيل مابيخافش وعايشين يومنا»

وأضاف: «احنا كنا جيل مابيخافش من بكره، وعايشين ليومنا براحة وهدوء وبنعمل اللى نقدر عليه، زوجتي كانت طيبة وكنت أحبها وأتمنى تشوفني أنا والأولاد لما كبروا».

وأشار إلى أن أولاده تخرجوا من الجامعات ويعملون في وظائف مناسبة، لافتًا إلى أن التعليم قديمًا لم يكن كما نحن عليه، وخاصة في مراحل الدراسات العليا.