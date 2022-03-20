مجمع اللغة يفتتح ندوة «الأغنية العربية.. كلمة راقية وصوت معبر» السبت المقبل

يفتتح الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية، الندوة الثالثة من البرنامج الثقافي لمجمع اللغة العربية بعنوان «الأغنية العربية.. كلمة راقية وصوت معبر ولحن رائق»، وذلك في الخامسة من مساء السبت 26 مارس 2022، بقاعة الاحتفالات الكبرى بدار المجمع بالزمالك.

تفاصيل الندوة

يشارك في الندوة: الدكتور عبدالحميد شيحة، عضو المجمع، المشرف العام على البرنامج الثقافي، ويتحدث فيها: الموسيقار الكبير حلمي بكر، والشاعر الغنائي جمال بخيت، والفنان الدكتور أحمد عادل عبدالمولى، وتصحبهم المطربة الأوبرالية الشابة حسناء.

وأشار مجمع اللغة العربية في بيان صحفي، إلى أنّ الندوة متاحة للجميع مجانًا ودون حجز مسبق، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية، وعقب الندوة يقدّم المجمع عرضا لإصداراته وخصم 30%، و50% لأعداد مجلة المجمع في يوم الندوة.

وكان مجمع اللغة العربية، نظم في فبراير الماضي مجموعة من الندوات بعنوان «محنة اللغة العربية في الإعلام الرياضي»، بحضور عدد من الإعلاميين والنقاد وأعضاء المجمع لمناقشة مستوى اللغة العربية في القنوات التليفزوينة والصحافة المتخصصة في الشأن الرياضي.

أبرز المعلومات عن مجمع اللغة العربية

وتأسس مجمع اللغة العربية في القاهرة في 1932م في عهد الملك فؤاد الأول، وبدأ العمل فيه سنة 1934م، ونص مرسوم إنشائه الصادر سنة 1932م على أن يتكون المجمع من 20 عضوًا من العلماء المعروفين بتعمقهم في اللغة العربية

مهام مجمع اللغة العربية

ومن أبرز مهام المجمع، ما يلي:

- الحفاظ على سلامة اللغة العربية، وأن يجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون في تقدمها، ملائمة لحاجات الحياة في العصر الحاضر.

- العمل على وضع معجم تاريخي للغة العربية.

- نشر أبحاث دقيقة في تاريخ بعض الكلمات، وتغيير مدلولاتها.

- تنظيم دراسة علمية للهجات العربية الحديثة بمصر وغيرها من البلاد العربية.

ويرأس المجمع حاليا، الدكتور صلاح فضل الناقد الأدبي، وتولى المنصب في 2020، وهو من مواليد عام 1938م، وهو أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب بجامعة عين شمس.