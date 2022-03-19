وزير الإسكان: مشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء

كشف الدكتور عاصم الجزار ، وزير الاسكان، عن إعداد الحكومة قانون جديد متعلق بالتصالح في مخالفات البناء، ليعالج بعض القصور الموجودة في القانون الحالي .

وزير الإسكان

جاء ذلك خلال المنتدي البرلماني لحزب مستقبل وطن ، تعقيبا علي مطالب عدد من اعضاء مجلس النواب بحل عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين بسبب قانون التصالح .

وقال وزير الاسكان، عقدنا عدة اجتماعات مع المهندس احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، والمهندس عماد حمودة رئيس لجنة الاسكان ، للتغلب علي المشاكل التي تواجه الموطنين .

قانون التصالح

واكد عاصم الجزار ولم تطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح ، أما الحالة الثانية تنطبق علي من لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم باوراقه للتصالح .

وأشار الي أن الحالة الثالثة تتعلق بمن لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة ، مؤكدا أن الحالة الرابعة من سيرتكب مخالفة بعد ذلك .