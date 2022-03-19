 وزير الإسكان يتابع توسعات محطة الصرف الصحي الرئيسية في النوبارية 

الجزار: المشروع في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري المسطحات الخضراء والأشجار

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية بطاقة نحو 22 ألف م3/ يوم بمدينة النوبارية الجديدة.

وأوضح، وزير الإسكان، في بيان، اليوم السبت، أن نسبة إنجاز مشروع التوسعات، بلغت مرحلة متقدمة، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري المسطحات الخضراء والأشجار، والحد من استخدام المياه النقية في الزراعة.

وأشار «الجزار»، إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصبح بطاقة 28500 م3/ يوم، لاستيعاب التوسعات الحالية والمستقبلية للمدينة، وذلك في إطار خطط التنمية التي تنفذها الدولة.

تفاصيل توسعات محطة صرف النوبارية

من جانبه، أوضح المهندس أمين زينهم، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أن مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي لمدينة النوبارية الجديدة، يتكون من «وحدة المدخل والمصافي - 2 حوض موازنة - 2 حوض تهوية - 4 أحواض ترسيب نهائي - حوض كلور ومبني الكلور - محطة رفع السيب النهائي - محطة رفع الحمأة العادي والزائدة - 2 حوض تركيز حمأة - محطة رفع الحمأة المركزة - محطة رفع مياه الإضافي - 27 حوض تجفيف حمأة - مبنى مولد ومحول جهد متوسط- مبنى الإدارة والمخزن والورشة - خط طرد المحطة طول 10.5 كم».

تجدر الإشارة إلى أن محطة المعالجة الرئيسية بمدينة النوبارية الجديدة، سبق إسناد تنفيذها لشركة المقاولون العرب بطاقة نحو 6500 متر مكعب / يوم قابلة للتوسع، وتم تكليف المركز القومي للبحوث لتقييم الحالة الفنية للمحطة القائمة لإعادة تأهيلها لتصبح الطاقة الإجمالية للمحطة 28500 ألف متر مكعب/يوم.