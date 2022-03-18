«الإسكان»: «ممشى أهل مصر» مفتوح للمصريين مجانا دون أي رسوم..فيديو

قال المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان، إنّ ممشى أهل مصر لكل المصريين، موضحًا أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير واجهات نهر النيل في كل المحافظات، ولفت إلى أن المرحلة الثانية ستنتهي في 30 يونيو المقبل.

وأضاف «الرفاعي»، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج 8 الصبح على قناة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنّ دور الوزارة في هذا المشروع، تطوير واجهات النيل في القاهرة الكبرى، بدءًا من حلوان جنوبا حتى شبرا الخيمة شمالا في الاتجاه الموازي للقاهرة والجيزة بطول 53 كم.

وتابع معاون وزير الإسكان: «المرحلة الأولى بدأت من كوبري 15 مايو حتى كوبري إمبابة بطول 1.8 كم وانتهينا من التنفيذ خلال 18 شهرا».

الممشى عبارة عن مستويين

وأوضح أن الممشى عبارة عن 2 مستوى، علوي موازي للرصيف، وهو عبارة عن لاند سكيب ومسار للدراجات وأماكن للوقوف، وهناك مستوى سفلي موازي لنهر النيل، حيث جرى زيادة عرضه وبالتالي تم إنشاء 62 محلا و5 كافيتريات و5 مطاعم: «أنشأنا 3 جراجات بسعة 150 سيارة، ولم ننسَ ذوي الهمم وتم تخصيص أماكن لهم لركن السيارات وأماكن صعود وهبوط، كما تم ربط الجزء العلوي بالسلفي بسلالم للصعود والهبوط».

الممشى يناسب كل المستويات

وأكد أن الممشى مفتوح للمصريين دون أي رسوم، موضحًا أنه يناسب كل المستويات: «هذا الأمر يأتي في إطار رؤية مصر 2030، وهي الرؤية الحاكمة للدولة المصرية في تنفيذ كل المشروعات، وبالتالي فإن هناك تنسيق بين كل الوزارات المعنية، واستهدف الممشى زيادة المسطحات الخضراء، حيث زرعنا 235 شجرة و62 نخلة، واللاند سكيب يمثل 62% من الجزء العلوي للممشى».