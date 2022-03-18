مسؤولو «الإسكان» يعرضون الفرص الاستثمارية على الصناديق الاستثمارية

شهد الجناح المصرى بمعرض Mipim العقارى بمدينة "كان" الفرنسية، فى يومه الثالث تردد العديد من مسئولى الصناديق الاستثمارية، والمستثمرين الحكوميين والعقاريين، حيث التقى المهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان لمتابعة المشروعات القومية، مديرى الصندوق الاستثماري البلجيكي والصندوق السيادي لدولة الجابون، وتم عرض الفرص الاستثمارية بمدينة العاصمة الادارية الجديدة، وشرح مشروع منطقة الاعمال المركزية، وما تضمه من أبراج، خاصة البرج الايقوني، أطول برج في افريقيا.

وأشار المهندس خالد عباس إلى أن المشروع يحتوي علي مبان ادارية وسكنية وفندقية وتجارية، كما شرح مشروع الحدائق المركزية "النهر الأخضر"، والفرص الاستثمارية المتميزة به، ومكونات المرحلة الاولي من العاصمة الادارية.

كما عرض نائب وزير الإسكان ملخصا عن مدينة العلمين الجديدة ومكوناتها، والمنطقة التجارية بالعلمين والحي اللاتيني والمنطقة التراثية، وتم عرض ايضا مشروعات مدينة اسوان الجديدة ومنطقة الفيلات والكورنيش، إضافة إلى شرح عن مدينة المنصورة الجديدة وعرض موجز عن باقي مدن الجيل الرابع،ونسب التنفيذ المتقدمة للمشروعات خلال الفترة السابقة منذ عام ٢٠١٩، وانه يوجد مشروعات تم الانتهاء منها ومعظم المشروعات علي وشك الانتهاء، وتم خلال اللقاءات عرض عدة فيديوهات توضح الإنجاز فى مدن الجيل الرابع التى تنفذها الوزارة.وقد اشاد كل من مدير صندوق الاستثماري ببلجيكا ومدير الصندوق السيادي لدولة الجابون بالانجازات المتحققة والتقدم الذى وصلت له مصر وانجاز المشروعات في الفترة السابقة على ما كانت عليه في عام ٢٠١٩، كما ابدوا رغبتهم بالاستثمار في مصر، حيث ان كل الفرص جاذبة ومشجعة للاستثمار.